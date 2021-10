Gentle Giant Ltd. ha ufficialmente aperto i preordini della nuova statua di Darth Maul proveniente da Star Wars: The Clone Wars

E dopo aver ufficializzato la loro partecipazione al NYCC 2021 LIVE, Diamond Select Toys and Gentle Giant Ltd. hanno deciso di aprire i preordini di una nuova statua. Basata su uno degli antagonisti più amati, nonché personaggio approfondito benissimo nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, Darth Maul prende vita in questa riproduzione in scala 1:6, limitata a soli 1000 pezzi.

Vediamo insieme i dettagli di questa “Star Wars: The Clone Wars Darth Maul Milestones“!

Ecco la nuova statua di Darth Maul da Star Wars: The Clone Wars

Ecco la descrizione ufficiale della statua:

Darth Maul si prepara alla battaglia in una nuova esclusiva GentleGiantLtd.com! Che la battaglia abbia inizio! La sfida della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars tra Darth Maul e Ahsoka Tano ha lasciato un’impronta così profonda che abbiamo deciso di immortalare la scena sotto forma di statua! Questo mese presentiamo il primo dei due personaggi collezionabili: Darth Maul. La statua in scala 1: 6, di circa 12 pollici, mostra il Signore dei Sith durante la sua battaglia finale, con la sua caratteristica spada laser a doppia lama. L’attuale sovrano di Mandalore assume una posa terrificante su una base segnata dalle fiamme. Limitato a soli 1.000 pezzi, che saranno disponibili solo su gentlegiantltd.com, viene confezionato con un certificato di autenticità numerato.

La statua “Star Wars: The Clone Wars Darth Maul Milestones” è già disponibile per il preordine da venerdì 1 ottobre per i membri Premier Guild 2021, ma l’acquisto sarà aperto al pubblico. Ecco le date per preordinare la statua. 1 ottobre – A partire dalle 9:00 PST/ 12:00 EST, le vendite sono aperte SOLO ai membri Platinum

4 ottobre – A partire dalle 9:00 PST/ 12:00 EST, vendite aperte ai membri Platinum e Gold

5 ottobre – A partire dalle 9:00 PST/ 12:00 EST, le vendite sono aperte a TUTTI i membri Premier Guild

6 ottobre – A partire dalle 9:00 PST/ 12:00 EST, vendite aperte al pubblico in generale Come bonus aggiuntivo, qualsiasi cliente che preordinerà la statua “Star Wars: The Clone Wars Darth Maul Milestones” durante il mese di apertura riceverà anche un accesso speciale per preordinare “Star Wars: The Clone Wars Ahsoka Tano Milestone”!

Vi ricordiamo di continuare a seguire tuttoteK, oltre ad iscrivervi al nostro canale Telegram, nel quale troverete un sacco di offerte riguardanti prodotti LEGO, Funko Pop! e tanto altro.