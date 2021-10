Asus: arrivano le nuove schede madri X570

Asus ha annunciato poco fa l’arrivo sul mercato delle nuove schede madri X570 con quattro nuovi modelli. Vediamoli insieme

Durante l’Amazon Stay Connected Week che ha presentato importanti offerte per quanto riguarda la società di Taipei, è arrivata un’altra importante notizia che sicuramente renderà felice chiunque aveva intenzione di cambiare la propria scheda madre. Asus ha infatti annunciato la disponibilità di ben quattro nuove schede madri della piattaforma X570: ROG Crosshair VIII Extreme, ROG Strix X570-E Gaming WiFi II, TUF Gaming X570 Pro WiFi II e ProArt X570-Creator WiFi. Andiamo a vederle più da vicino.

Ecco le nuove schede madre X570 di Asus

Questi nuovi modelli sono dotati di raffreddamento passivo del chipset, efficienza energetica migliorate e hardware di rete più capace. Alcuni modelli includono anche connettività Thunderbolt 4 e funzionalità di overclocking.

ROG Crosshair VIII Extreme e ROG Strix X570-E Gaming WiFi II offrono il nuovo Dynamic OC Switcher esclusivo ASUS per coloro che desiderano ottenere il massimo dalla CPU AMD Ryzen con tutti i carichi di lavoro. Finora, l’overclock manuale di una CPU Ryzen significava massimizzare la velocità di clock di tutti i core a scapito dei clock boost ad alta efficienza che sono fondamentali per la reattività generale del sistema.

Questa tecnologia consente agli overclocker di ottenere il meglio di entrambi i mondi. Quando la funzione di overclock è abilitata, le schede madri compatibili passeranno automaticamente dal spingere i clock a carico leggero al limite con AMD Precision Boost Overdrive e porteranno i clock multi-core al massimo con le impostazioni di overclock manuali scelte dall’utente.

Grazie a BIOS FlashBack è possibile eseguire gli aggiornamenti del firmware con una chiavetta USB anche quando la CPU o la memoria non sono installate. Inoltre, il software ASUS Q-Fan consente agli utenti di modificare le curve di funzionamento della ventola per il miglior equilibrio tra rumore e flusso d’aria. Il raffreddamento è ulteriormente aiutato da header AIO dedicati e connettori per ventole ibride in grado di rilevare e funzionare con fan DC e PWM.

Le schede madri forniscono un audio eccezionale, grazie all’utilizzo di chip audio di alta qualità e alla tecnologia di cancellazione del rumore bidirezionale AI. Senza dimenticare l’estetica, l’illuminazione Aura Sync RGB e gli header programmabili Gen 2, con funzioni avanzate di rilevamento automatico, si combinano per dare a qualsiasi build un look unico. Ma facciamo un passo indietro e andiamo con ordine analizzando ognuna delle nuove schede madri X570 di Asus.

ROG Crosshair VIII Extreme

Questa scheda vanta l’hardware di fascia più alta mai inserito in una scheda madre Asus X570. Il VRM ha un design a 18+2 con fasi di potenza da 90 ampere per un’erogazione energetica “pulita” ed efficiente al fine di controllare il processore AMD Ryzen 9 5950X a 16 core. Il raffreddamento è gestito da una coppia di grandi dissipatori di calore in alluminio collegati da un heatpipe per garantire una dissipazione del calore rapida e uniforme.

La copertura I/O in alluminio forgiato non solo migliora l’estetica della scheda ma è anche parte integrante del dissipatore di calore VRM, aumentando così la superficie dedicata allo scambio di calore. Il dissipatore di calore M.2 al centro della scheda madre presenta il display OLED LiveDash da 2 pollici che mostra le statistiche fondamentali del sistema come temperature e tensioni, oppure può visualizzare grafiche e animazioni personalizzate.

Può gestire fino a cinque SSD PCIe 4.0 e dispone di Ethernet a 10 e 2,5 Gbps, WiFi 6E e Bluetooth 5.2. È dotata inoltre di due porte Thunderbolt 4 che offrono ciascuna fino a 40 Gbps di larghezza di banda, otto connettori USB 3.2 Gen 2 Type-A, un pulsante Clear CMOS e le solite uscite audio. Per quanto riguarda il raffreddamento troviamo quattro connettori per ventole standard, due coppie di connettori per pompe e radiatori, oltre a due connettori HydraNode, ciascuno studiato per alimentare e monitorare fino a tre ventole compatibili.

ProArt X570-Creator WiFi

La seconda delle nuove schede madri X570 di Asus è la ProArt X570-Creator WiFi, nonché la prima Asus ProArt a utilizzare la piattaforma X570. È dotata di due porte USB-C Thunderbolt 4 con 40 Gbps di larghezza di banda e supporto di ricarica Power Delivery da 15 watt posto sul pannello posteriore per sostenere le necessità dei dispositivi audiovisivi e di quelli di archiviazione esterni ad alta velocità.

Il pannello posteriore in acciaio inossidabile include l’ingresso DisplayPort per la compatibilità con i display Thunderbolt, insieme a quattro porte USB 3.2 Gen 2 e quattro porte USB 3.2 Gen 1. C’è anche un header interno di tipo USB 3.2 Gen 2 Type-C aggiuntivo per il pannello frontale. Per il networking, ProArt X570-Creator WiFi offre una porta Ethernet da 10 e 2,5 Gbps, oltre a WiFi 6E e Bluetooth 5.2.

In termini di software, ProArt X570-Creator WiFi include il software di gestione e monitoraggio remoto delle risorse IT ASUS Control Center Express, oltre all’applicazione ProArt Creator Hub che permette agli utenti di monitorare e ottimizzare il sistema, nonché di controllare la calibrazione del colore in abbinata con i monitor compatibili.

ROG Strix X570-E Gaming WiFi II

Questa scheda si affida all’eredità del modello precedente, offrendo una combinazione di componenti di fascia alta, software intelligente e raffreddamento passivo del chipset su una singola scheda. Il VRM della CPU presenta un design a 12+4 fasi con connettori ausiliari ProCool II a 8+4 pin. È dotata dell’esclusiva tecnologia Dynamic OC Switcher per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dalla CPU Ryzen, indipendentemente dal carico di lavoro.

Inoltre, il display Q-Code integrato, i LED per la diagnostica e il layout OptiMem II aiutano gli overclocker a ottenere le massime prestazioni. Per mantenere i vari moduli al fresco, ci sono ampie opzioni di raffreddamento con cinque header per la ventola più un AIO dedicato e connettori dedicati alla pompa. Gli slot PCIe 4.0 M.2 a metà scheda, posti sotto al dissipatore di calore del chipset, possono accettare dispositivi di storage con dimensioni fino a 110 mm. Entrambi sono arricchiti con spessi dissipatori di calore in alluminio.

WiFi 6E e Bluetooth 5.2 offrono una agile connettività con i router e le periferiche più recenti, con porte 2.5G e Gigabit Ethernet disponibili per chi preferisce la rete cablata. Il pannello posteriore vanta sette porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. Gli header integrati permettono di aggiungere un’altra porta USB 3.2 Gen 2, insieme a due USB 3.2 Gen 1 e quattro connettori USB 2.0.

TUF Gaming X570-Pro WiFi II

L’ultima delle nuove schede madri X570 di Asus è la TUF Gaming X570-Pro WiFi II. Questa dispone di un VRM DrMOS 12+2 e connettori di alimentazione ausiliaria ProCool a 8+4 pin. I grandi dissipatori di calore VRM in alluminio e un nuovo dissipatore di calore del chipset passivo mantengono freschi sia la CPU sia il chipset X570 per prestazioni sostenute senza throttling.

Lo slot PCIe principale con rivestimento metallico ed entrambi gli slot M.2 sono tutti collegati con PCIe 4.0 per assicurare la massima larghezza di banda disponibile. Ogni slot include il meccanismo Q-Latch per fissare facilmente gli SSD nell’apposito vano.

Per il networking, TUF Gaming X570-Pro WiFi II dispone di Ethernet Intel 2.5G, WiFi 6E e Bluetooth 5.2. Il codec Realtek AL897 con amplificatore per cuffie integrato e rilevamento automatico dell’impedenza assicura un audio di alta qualità per musica e giochi. L’aggiunta della cancellazione del rumore AI bidirezionale è garanzia di una comunicazione chiara durante i giochi o le videoconferenze.

Disponibilità e prezzi delle nuove schede madri X570 di Asus

Le nuove schede madri X570 di Asus sono già disponibili all’acquisto con prezzi consigliati di 963,00 € per la ROG Crosshair VIII Extreme, 467,00 € per la ProArt X570-Creator WiFi, 453,00 € per la ROG Strix X570-E Gaming WiFi II e 327,00 € per la TUF Gaming X570-Pro WiFi II. Cosa ne pensate di questi nuovi componenti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!