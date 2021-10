Ghost Recon: stasera un nuovo gioco verrà annunciato allo Showcase di Ubisoft

Ghost Recon celebra venti anni, e Ubisoft intende festeggiare con uno speciale Showcase del gioco, avendo in programma anche l’annuncio del nuovo gioco

Quest’oggi, Ubisoft terrò uno Showcase per celebrare i 20 anni della serie di Ghost Recon. Per l’occasione, parteciperanno allo stream vari sviluppatori ai quali saranno fatte delle interviste, e verranno rivelati aneddoti e retroscena. Ma la cosa che salta subito all’occhio, nella descrizione dello stream in questione sul canale ufficiale di Ubisoft, è come sia scritto che verrà anche annunciato il nuovo gioco di Ghost Recon.

Ubisoft sorprenderà durante lo showcase, con un Ghost Recon originale

Su Reddit e ResetEra sono stati postati poche ore fa alcuni leak, che rivelavano come il nuovo titolo fosse apparso erroneamente sullo store Uplay di Ubisoft, mostrando dunque il nome del prossimo gioco: “Ghost Recon: Frontline”. Tra gli altri dettagli leakati, parrebbe ambientato nell’attuale Vietnam, ed abbandonerebbe i canoni open-world stabiliti da tempo con gli ultimi capitoli, per approcciarsi nuovamente ad uno stile FPS e molto più lineare rispetto alla vastità dei due giochi precedenti. Sarebbe quindi un vero e proprio ritorno alle origini.

Anche la sezione che si occuperà della produzione sembra essere sfuggita al controllo della casa videoludica: pare infatti che Ubisoft Paris sia al lavoro sul nuovo progetto. Lo studio si è occupato di Ghost Recon 2, che possedeva una visuale in prima persona, e di Ghost Recon Wildlands, introducendo l’open-world e permettendo di passare dalla terza alla prima persona attraverso il mirino delle armi. Ghost Recon: Breakpoint, il più recente capitolo uscito nel 2019, subì i malumori dei fan, che riscontrarono una miriade di bug e grosse problematiche varie. Tuttavia, il team di sviluppo ha tentato di rispondere al feedback in modo adeguato, rilasciando varie patch e nuovi aggiornamenti.

Attendiamo allora lo Showcase di Ubisoft, che inizierà alle 19 di questa sera, vedendo se i leak sul nuovo gioco di Ghost Recon siano veritieri, e se Ubisoft sia davvero capace di abbandonare l’open world, ormai una vera propria istituzione nei titoli da essa prodotti. Rimanete su tuttoteK per non perdervi le prossime informazioni, e visitate lo store di Instant Gaming per trovare altri giochi a prezzi bassi.