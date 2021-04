Funko ha ufficialmente annunciato l’uscita di svariati prodotti, tra Funko Pop e portachiavi, ispirati a Space Jam: A New Legacy

Dopo ben 25 anni dall’uscita dell’originale Space Jam ci siamo. La corona del protagonista affidata in primis a Michael Jordan è passata a King James, che interpreta la star principale di Space Jam: A New Legacy. Il ritorno del leggendario blockbuster che ha unito la pallacanestro al mondo dell’animazione è atteso davvero calorosamente, specialmente poi dopo l’ultimo trailer.

Chiaro che Funko non rimane con le mani in mano. In vista dell’imminente proiezione del film (prevista per luglio in America e settembre in Italia) ha annunciato diversi prodotti, tra Funko Pop e portachiavi, dedicati proprio a Space Jam: A New Legacy.

Space Jam: A New Legacy, arrivano i nuovi Funko Pop

Proprio ieri, sulle pagine ufficiale dell’azienda statunitense sono state pubblicate le immagini dei nuovi prodotti. Un annuncio davvero ricco che comprende, oltre agli amati Funko Pop, delle Mystery Minis, portachiavi e addirittura il gioco “Space Jam Funkoverse”. Vediamo insieme la lista degli annunci:

Jumbo-Sized LeBron James Funko Pop – Walmart Exclusive

Funko Pop – Walmart Exclusive LeBron James Variant Funko Pop – Amazon Exclusive

Funko Pop – Amazon Exclusive Taz Funko Pop – Walmart Exclusive

Funko Pop – Walmart Exclusive Bugs Bunny Pop and Tee – Walmart Exclusive

Pop and Tee – Walmart Exclusive Marvin il Marziano Pop e maglietta – Target Exclusive

Pop e maglietta – Target Exclusive Porky Pig Funko Pop – Funko Shop (Exclusive)

Funko Pop – Funko Shop (Exclusive) LeBron James Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure LeBron James Leap Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure Silvestro e Titti Funko Pop! Vinyl Figure and Buddy

Funko Pop! Vinyl Figure and Buddy Daffy Duck Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure White Mamba Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure Wet/Fire Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure Bugs Bunny Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure Lola Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure Marvin il Marziano Funko Pop! Vinyl Figure

Funko Pop! Vinyl Figure Space Jam: A New Legacy Pop Keychains

Space Jam: A New Legacy Pop! Funkoverse Strategy Game Expandalone

Space Jam: A New Legacy Mystery Minis

Questi sono stati gli annunci in merito alle nuove uscite by Funko. Ad ora, almeno in Italia, non vi sono i preordini aperti. Per ingannare l’attesa, potreste fare vostri i Funko Pop di Bugs Bunny o di Taz, appartenenti alla pellicola originale!

