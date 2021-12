Più di tremila pezzi serviranno per assemblare il nuovissimo Tesla Cybertruck lanciato da MEGA

Mattel amplia il portafoglio di MEGA, il popolare brand di costruzioni dell’azienda, attraverso il lancio del primo Tesla Cybertruck tutto da costruire, un kit pensato per i collezionisti di giocattoli e gli appassionati del mondo automotive. Il kit di costruzione del Cybertruck Mega, che comprende più di 3000 pezzi e replica perfettamente il design del veicolo, è stato lanciato in anteprima su Mattel Creations il 15 Ottobre ed arriva anche in Italia dal 6 dicembre.

MEGA lancia l’iconico Tesla Cybertruck da costruire

Creare prodotti collezionabili e di design è fondamentale per MEGA e il Cybertruck da costruire è un modello unico nel suo genere. Attraverso la partnership con brand innovativi nell’ambito della cultura pop e del design, MEGA continua a creare prodotti esclusivi di altissimo livello per collezionisti.

Ad affermare ciò è stato Bisma Ansari, SVP di MEGA. Il Cybertruck di MEGA è dettagliatissimo e completo in tutte le sue sfaccettature e le principali caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

Sospensioni pneumatiche regolabili per alzare e abbassare l’altezza del Cybertruck

per alzare e abbassare l’altezza del Cybertruck Capote funzionale che si apre e si chiude

che si apre e si chiude Pianale di carico posteriore con copertura retrattile

Finestrini intercambiabili per simulare la virale rottura dei vetri

Attraverso il QR Code dedicato, MEGA permette ai consumatori di scoprire le caratteristiche uniche di questo prodotto e di vederlo costruito ed esposto nel proprio ambiente grazie alla realtà aumentata. Dopo il prelancio su Mattel Creations, la piattaforma che si propone di trasformare i giochi più iconici di Mattel in oggetti di design di nuova ispirazione, il Cybertruck di MEGA arriva anche in Italia. Un forte piano di lancio con attivazioni digital e influencer per raggiungere collezionisti ed appassionati che potranno vivere un’esperienza unica nel suo genere!

