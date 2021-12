TGA 2021, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt in un nuovo gameplay trailer

Durante i TGA 2021, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt si è mostrato all’opera per mezzo di un nuovo gameplay trailer

Gli sviluppatori di Sharkmob stanno lavorando duramente al loro prossimo gioco multiplayer battle royale, ovvero Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, che proprio in occasione dei numerosi annunci svelati durante i TGA 2021 si è mostrato in azione per mezzo del nuovo gameplay trailer che vi proponiamo all’interno della news. Si tratta di un modo per lenire l’attesa del debutto del gioco, slittato alla prossima primavera, dopo che il tutto era stato annunciato in uscita per la fine dell’anno che ci stiamo oramai apprestando a salutare.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt protagonista di un trailer durante i TGA 2021

Il filmato in questione mostra alcuni aspetti dell’esperienza di gioco, come la possibilità di arrampicarsi sugli edifici, il saltare di tetto in tetto per raggiungere i posti più disparati, le fasi di shooting ed il combattimento corpo a corso, la personalizzazione e molto altro ancora Naturalmente, come vampiri, i giocatori avranno anche accesso a poteri sovrannaturali, che potranno essere impiegati contro gli avversari durante gli scontri, così da ottenere svariati vantaggi.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt è in realtà già disponibili su PC, anche se parliamo di una versione Early Access presente unicamente su Steam, ma stando alle ultime notizie diffuse in occasione dei TGA 2021, pare che il tutto esordirà in forma definitiva, compresa la versione PS5, nel corso della prossima primavera.

Ovviamente, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi informati in merito a tutti quelli che saranno gli sviluppi legati alla nuova produzione firmata Sharkmob

