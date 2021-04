Sentinel: al via i preorder per il Plaiobot Super Galaxy Gurren Lagann

Sono ufficialmente aperti i preorder del nuovo Plaiobot di casa Sentinel, interamente dedicato a Super Galaxy Gurren Lagann

Tra i robot più moderni, appartenenti alla nuova ondata che ha caratterizzato i primi anni del millennio, troviamo sicuramente il protagonista della serie anime Sfondamento dei cieli Gurren Lagann (天元突破グレンラガン Tengen toppa Gurren Ragann). Ed è proprio al Super Galaxy Gurren Lagann che la casa di produzione Sentinel ha dedicato il suo nuovo arrivato all’interno della linea Plaiobot, di cui sono da poco stati aperti ufficialmente i preorder.

Sentinel: al via i preorder del Plaiobot di Super Galaxy Gurren Lagann

Il model kit in questione, terzo della linea Plaiobot di casa Sentinel, riproduce nella sua interezza il Super Galaxy Gurren Lagann, l’iconico mecha protagonista della celebre serie di animazione serializzata in Giappone nel 2007, ma estremamente popolare anche in Italia. Il kit è realizzato interamente in materiale plastico (ABS), ed una volta assemblato raggiunge l’altezza complessiva di 15 centimetri. I preorder, attualmente aperti, lo vedono acquistabile ad un prezzo fissato a 9900 Yen (tasse incluse).

Come tutti gli altri Plaiobot realizzati da Sentinel, il model kit in questione propone una corposa quantità di pezzi da assemblare, suddivisi in varie griglie a 5 colori. Una volta montato sarà completamente posabile, in virtù dei numerosi punti di articolazione presenti, così da fargli compiere un’ampia gamma di movimenti.

Il Plaiobot in questione è stato progettato dalla T-REX, con rifiniture effettuate da Yoji Hayakawa di Sentinel, e presenta alcuni meccanismi ottimizzati per i modelli in plastica. Ad esempio, le trivelle situate sulle spalle potranno essere combinate con alcune delle parti opzionali presenti nel kit, così da permettervi di dare vita ad alcuni dei colpi più potenti e spettacolari della serie animata. Estremamente ricca anche la dotazione di accessori, che comprende tre paia di mani intercambiabili, Glen Boomerang, diverse trivelle e parti opzionali.

Il Super Galaxy Gurren Lagann sarà distribuito durante il prossimo mese di Agosto, e noi di tuttoteK siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni al riguardo.