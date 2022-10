Il nuovo set LEGO Iron Man Hulkbuster è distruttivo

LEGO è orgogliosa di annunciare l’ultima uscita in casa Marvel Studios: il meraviglioso set LEGO Iron Man Hulkbuster

Il Gruppo LEGO è orgoglioso di annunciare l’ultima nuovissima uscita in casa LEGO Marvel Studios: il meraviglioso set LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster, una fedele riproduzione dell’armatura di Iron Man nella versione apparsa nel film campione d’incassi Infinity Saga – Age of Ultron.

Imponente per dimensioni, con i suoi 52 cm di altezza e curato fin nei minimi particolari, LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster è costituito da ben 4.049 pezzi e riproduce fedelmente la MK44, la 44esima versione dell’armatura di Iron Man. Inoltre, il modello è dotato di braccia movibili e di mattoncini luminosi come propulsori: uno sul petto e due sulle mani.

LEGO Iron Man Hulkbuster: i dettagli del nuovissimo set!

Non mancano le sorprese! A stupire gli appassionati anche una cabina di pilotaggio accessibile, che può contenere la versione LEGO di Iron Man. Nel set sono inclusi anche la minifigure di Tony Stark e una targhetta informativa per l’esposizione. I fan dei supereroi, fumetti e ovviamente di Iron Man e dell’universo Marvel Cinematic Universe (MCU) non potranno resistere a questa novità LEGO!

Altezza: 52 cm

Profondità: 47 cm

Lunghezza: 24 cm

4.049 pezzi

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Marvel Iron Man Hulkbuster sarà disponibile per i membri LEGO VIP a partire dal 4 novembre 2022, mentre dal 9 novembre nei LEGO Stores e su LEGO.com al prezzo di 549.99 €.

Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!