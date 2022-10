Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 15, Trofeo Rapa)

Da New York al circuito, passando per deserti e flipper: la guida a piste e tracciati oggi si ferma al Trofeo Rapa di Mario Kart 8 Deluxe

Siamo in dirittura d’arrivo per il nostro “recupero” su piste e tracciati di questa guida ai contenuti di Mario Kart 8 Deluxe, perché siamo ai due campionati più recenti. Alla stesura di questo articolo (agosto 2022), infatti, il Pass Percorsi Aggiuntivi ci ha appena graziati con il Trofeo Rapa, che ripropone quattro circuiti già visti altrove. I protagonisti di oggi saranno i seguenti: partiremo con Tour Veduta di New York, per poi tornare alle origini con SNES Circuito di Mario 3. Proseguiremo poi con N64 Deserto Kalimari e, per la gioia di chi sognava di sfrecciarvi nel gioco di base, chiuderemo con nientemeno che DS Flipper di Waluigi. Pronti? Via!

Tour Veduta di New York

Torna da Tour anche una delle piste ispirate al mondo reale: il primo dei tracciati che vedremo oggi nella nostra guida a Mario Kart 8 Deluxe è Tour Veduta di New York. Come è stato per Neon di Tokyo la volta scorsa, anche Veduta di New York incorpora nei suoi giri i differenti layout visti nel titolo per cellulari. Procediamo a passo spedito verso la Grande Mela.

Layout: Il bivio dopo il primo rettilineo ci obbliga a prendere la strada sulla destra. Andando sempre dritti, scoprirete dopo il tornante a sinistra su Central Park che il prossimo “bivio” vi obbliga a procedere a sinistra. Il rettilineo sotto il ponte precede una curva a destra, dopo la quale un rettilineo vi condurrà alla prossima svolta obbligata (a sinistra). Tuttavia, subito dopo dovrete virare verso destra per un altro rettilineo, per poi procedere ancora una volta sulla destra. La curva a destra successiva concluderà il primo giro. Il secondo vi porterà a svoltare a sinistra sul primo bivio, per poi riportarvi a Central Park (a ritroso) dopo due curve a sinistra e a destra. Superato anche il tornante verso destra, dovrete svoltare a sinistra e procedere sul rettilineo (facendo attenzione ai tombini). Dopo la curva a destra noterete una rampa per le planate: è il modo ideale per prendere il rettilineo, visto che l’autobus fermo ospita a sua volta una rampa sul tettuccio. Da qui in poi, il secondo giro si conclude come il primo. Dopo il traguardo dovrete ancora procedere a sinistra, tagliando però interamente il tornante di Central Park con un rettilineo sotterraneo. Infine, dopo una curva a destra vi attende un rettilineo che conduce a due piccole curve sottoterra, una discesa, una rampa e il tornante verso destra che vi riporterà al traguardo.

SNES Circuito di Mario 3 – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Parlavamo di un ritorno alle origini e di certo non scherzavamo. Questo circuito classico ha fatto già capolino in Mario Kart Wii, ma dopo aver visto GBA Circuito di Mario rielaborare il percorso con l’antigravità, stavolta lo scenario rimane sul classico. Aspettatevi da SNES Circuito di Mario 3 la pura essenza della serie, dunque: niente più che un circuito da go-kart duro e puro!

Layout: Un rettilineo, un tornante verso destra, uno a sinistra, un altro a destra, un giro semi-completo verso destra, un rettilineo lungo, un tornante a sinistra, un rettilineo più corto, un tornante a destra, un paio di curve (destra-sinistra) tagliabili con un fungo, un tornante a destra e il traguardo. Occhio alle macchie di olio a terra… e ai tubi!

N64 Deserto Kalimari – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Abbiamo parlato bene di vena reinterpretativa con GBA Terra del Formaggio, e male con GBA Giardino Nuvola; che ne direste invece di vedere cosa succede quando i designer di Nintendo decidono di sbizzarrirsi con una pista di Mario Kart 64? Se rivederlo in Mario Kart 7 non vi ha suscitato emozioni, stavolta N64 Deserto Kalimari è qui per cogliervi completamente alla sprovvista. Differenze tra i giri? Potete scommetterci!

Layout: Il primo rettilineo conduce ad un lungo tornante verso sinistra, con una rampa poco prima del rettilineo interrotto dai binari. Chi conosce la pista sa già l’antifona: se passa il treno, chi ha fatto in tempo ad anticiparlo non lo si recupera (quasi) più. La parte successiva del rettilineo presenta una rampa per le planate fuori strada sulla destra, mantenuta da Mario Kart 7: se avete funghi, sapete già che fare. La curva a destra successiva presenta il secondo passaggio a livello, con l’aggiunta delle frecce sospese in aria già viste in altre piste come la Veduta di New York. Il primo giro si conclude come già potreste sapere. In ordine abbiamo: lungo tornante a sinistra, rettilineo, curva a destra e a sinistra tagliabile con un fungo, rettilineo. Al secondo giro, il secondo passaggio a livello lascia spazio a una rampa curvata verso sinistra. Proprio così, dovrete correre lungo i binari! Seguite la ferrovia, curvate a sinistra, evitate (chiaramente) il treno e procedete verso la galleria, che farà anche da traguardo per questo secondo giro. Il percorso, seguendo una linea ovale, dopo un probabile secondo incontro con il treno a vapore riprenderà là dove il tracciato originale si era interrotto nel giro precedente.

DS Flipper di Waluigi

Per chi tra voi non avesse familiarità con il meme associato alla pista, DS Flipper di Waluigi si svolge (ma va’?) all’interno di un gigantesco flipper. Seguirete dunque il percorso tortuoso della pallina, prima di finire sul tavolo… ed evitare le palle vere e proprie.

Layout: Il cannone iniziale vi spedirà in planata sulla prima curva verso sinistra, con annesse pedane turbo sul lato esterno della parabolica. La rampa vi farà finire in una lunga serie di curve (sinistra, destra, destra, sinistra) in pendenza prima del salto successivo. Evitate le sfere d’acciaio e potrete affrontare senza problemi il prossimo tornante a destra. Le due curve a sinistra che seguono vi condurranno al tavolo da gioco vero e proprio. Evitate sia le palle che i respingenti e, passando per il centro, farete “perdere” l’ipotetico giocatore del flipper. Finendo al traguardo, dopo due curve a sinistra. Possibilmente per primi!

