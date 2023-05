The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le migliori combinazioni tra le armi

Chi di Compositor ferisce, con le migliori armi vince: ecco le combinazioni da provare in Tears of the Kingdom, l’ultimo The Legend of Zelda

Siamo tornati a bomba con un’altra delle nostre guide, e potete considerare questa un seguito del nostro “spiegone” sul Compositor in quanto oggi vedremo le migliori combinazioni tra le armi disponibili in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Quest’abilità cambierà interamente il vostro approccio al combattimento, vista la possibilità di migliorare la resistenza e la forza di ogni arma, per quanto corrosa. Per fortuna, le varie ossa, corna e quant’altro che i mostri sconfitti lasciano cadere sembrano particolarmente adatti ad essere uniti alle else di spade e spadoni… vediamo subito cosa potete fare!

Spade con materiali dei mostri – Le migliori combinazioni tra le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sembrerà scontato, ma prima di aver imparato a schivare ed eseguire i parry (e sappiamo che gli aficionados di FromSoftware tra voi hanno drizzato le orecchie) le migliori combinazioni tra le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si rifanno alla combo tra spada e scudo. Gli spadoni a due mani vi lasciano scoperti, motivo per il quale vi conviene evitare di confondere un tipo di arma con l’altro. Fondete le varie corna di Boblin del caso con delle normalissime spade e, specie a inizio gioco, avrete già un buon vantaggio. Sfruttatelo a dovere, anche perché il Compositor è un buon diversivo per sfruttare al meglio l’inventario limitato di partenza.

Scudi e razzi – Le migliori combinazioni tra le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

E ora le cose si fanno interessanti. La tecnologia Zonau comprende anche dei razzi con i quali dare alle vostre creazioni con l’Ultramano quella marcia in più di cui hanno bisogno. Ma sapevate che è possibile fonderne uno al vostro scudo? Naturalmente il vostro pensiero sarà sicuramente… volato verso la possibilità di saltare in aria al primo attacco incassato premendo ZL. E invece no. Basterà infatti tirare fuori lo scudo per ritrovarvi in una traiettoria verticale verso il cielo. Vi chiediamo solo di non aspettarvi un effetto equivalente al Reverto sui detriti celesti: non potrete raggiungere le Isole, perché ben presto il razzo si staccherà da solo. Per creare un razzo Zonau dirigetevi verso il creacongegni Zonau del cantiere Miceda Edilizia, nei pressi del Villaggio Daccapo.

Fiori bomba e frecce – Le migliori combinazioni tra le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Cattiva notizia: le bombe infinite di Breath of the Wild non ci sono più. Qual è la buona? A parte che i fiori bomba sono… pericolosamente più comuni di quanto si augurerebbe alla gente di Hyrule, è possibile attaccarli alle vostre frecce (ZR per impugnare l’arco, ↑ sulla croce direzionale per selezionare i materiali da fondere). Se ci sono gruppi di nemici particolarmente forniti, provate questo approccio un po’ più… scoppiettante. Oltre agli ingenti danni, causerete abbastanza scompiglio da lasciare rintronati i nemici. I fiori bomba abbondano nelle grotte, ma se volete farne incetta dovrete avventurarvi nel Sottosuolo.

Gelatine Chuchu e frecce – Le migliori combinazioni tra le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Da non confondersi con il videogioco ChuChu Rocket! di SEGA, i Chuchu sono nemici che (specie nella versione non-elementale di base, a inizio gioco) non brillano per la loro resistenza fisica. La Gelatina Chuchu che lasciano cadere è ottima da attaccare alle frecce, specie le varianti elementali di colore rosso (fuoco), giallo (elettricità) e bianco (ghiaccio). Il fuoco danneggia costantemente i nemici afflitti dallo status, l’elettricità li paralizza e il ghiaccio li congela (naturalmente). Esistono anche nemici immuni alla furia degli elementi, ma vale sempre la pena di provare.

Occhi di pipistrello e frecce – Le migliori combinazioni tra le armi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lo aveva dimostrato Eiji Aonuma a suo tempo e lo abbiamo constatato pure noi, gioco alla mano: i pipistrelli (che hanno un nome solo in inglese, Keese) lasciano cadere ali e occhi quando vengono sconfitti. Applicare un occhio, sia esso di pipistrello o di Octorok, trasforma ogni freccia in un proiettile teleguidato. Va da sé che mirare diventa quasi inutile (quasi, eh!), ed è ottimo contro certi boss come quello del santuario dell’acqua. Gli occhi dei pipistrelli elementali, naturalmente, sono soggetti ai medesimi bonus dei Chuchu colorati di cui abbiamo parlato poco fa. Ottimo, non vi pare?

Ali e frecce

Concludiamo la spiegazione dedicata alle frecce con le già citate ali, che conferiscono ad ogni freccia una maggiore distanza da coprire. Per i giocatori meno inclini all’arte del cecchinaggio, qual è l’incentivo per esercitarsi a mirare? Che ne dite di una totale assenza da parte dell’influenza della forza di gravità? Se poi volete la freccia migliore, provate con le ali di Kakuda. Queste viverne, che fanno soprattutto capolino nelle terre nordoccidentali di Hebra, offrono un ottimo materiale. Con le loro ali, infatti, le frecce volano senza nemmeno subire l’influenza del vento. Ottime per abbattere il boss dell’annesso santuario, dunque!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.