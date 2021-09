Recensione Super Animal Royale: la battle royale in tema animalesco su Switch

In questa recensione analizzeremo nel dettaglio Super Animal Royale, un battle royale free-to-play per certi aspetti molto particolare, ma anche che, come vedremo di seguito, riprende molti aspetti dal ben più noto Fortnite

Annunciato per la prima volta nel 2017, Super Animal Royale si presentò come battle royale dalla grafica bidimensionale, caratterizzato da animali antropomorfi realizzati in stile cartoonesco che si affrontano in scontri brutali. Lanciata l’early access a dicembre del 2018, il titolo ha riscontrato un successo tale da permettere al team di lavorarci sopra nel corso degli anni. Flash forward al Future Games Show della Gamescom 2021, durante il quale il publisher Modus Games, insieme allo sviluppatore Pixile Studios, annuncia che il gioco è stato ufficialmente rilasciato per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5 (e in arrivo a breve anche su Google Stadia). Di seguito quindi troverete la recensione dettagliata di Super Animal Royale, nel tentativo di aiutarvi a capire se il gioco è nelle vostre corde oppure no.

Che cos’è di preciso Super Animal Royale?

Prima di partire però, bisogna cercare di definire il titolo nelle sue categorie di appartenenza. Dalle immagini si riesce a intuire facilmente di che cosa si tratta: come già accennato prima, Super Animal Royale è un battle royale con grafica 2D, visuale top-down di tipo isometrico e stile di gioco da stick-shooter. Precedentemente giocabile in early access soltanto su Steam e Xbox, il titolo è caratterizzato da più di 300 tipologie diverse di animali antropomorfi controllabili dal giocatore, insieme a più di 600 elementi cosmetici che permettono al giocatore di personalizzare il proprio fighter. Il tutto è accompagnato con vari oggetti e item (tra i quali armi da fuoco di qualsiasi genere, ma anche mezzi di trasporto veloci quali palle per criceti o emù giganti) che rendono i combattimenti vari ma brutali. Detta la versione ufficiale, vediamo di procedere al succo della recensione di Super Animal Royale.

Grafica e cosmetici – Recensione Super Animal Royale

La grafica, interamente bidimensionale, presenta un ampio roster di animali antropomorfi. Inizialmente abbiamo solo disponibili Super Volpe, Super Orso, Super Schelegatto e Super Tigre, ma ci accorgeremo abbastanza velocemente nella sezione Laboratorio quanti sono gli animali sbloccabili successivamente, ottenendo valuta DNA. Ogni animale inoltre presenta varie skin sbloccabili, ognuna di esse sempre nella stessa sezione. Come vedremo velocemente facendo qualche partita, la graziosità dello stile di ognuno di questi animali si scontra con la brutalità dei combattimenti che si svolgono durante le partite, e conferisce al gioco quel tocco di pazzia che risulta sempre apprezzabile.

Tutti questi animaletti carini possono essere ulteriormente personalizzati grazie all’elevato numero di cosmetici presenti nel gioco. A partire dai vestiti e dall’arma, fino ad arrivare al pet o alla lapide che appare quando si muore, tutti questi elementi offrono un altissimo livello di personalizzazione estetica, cosa che ci farà apprezzare ancora di più i personaggi che andremo a realizzare. C’è da aggiungere inoltre che tutti i sistemi di progressione presenti nel gioco servono a sbloccare solo e soltanto questi item estetici: gli Obbiettivi, la progressione del pass stagionale (ottenibile tramite DLC) e le sfide giornaliere e settimanali hanno come reward quindi solo elementi di natura estetica, senza il rischio che vengano distribuiti power-up che rovinino il bilanciamento.

Ampia personalizzazione e prestazioni su Switch – Recensione Super Animal Royale

Prima si parlava di un’ampia personalizzazione dei personaggi da un punto di vista estetico, ma anche per cose più pratiche, come i comandi o l’impostazione delle partite il gioco, il titolo si comporta egregiamente. Fatta l’abitudine con un menù un po’ fastidioso da navigare con controller (per via dei tasti che, quando selezionati, non vengono evidenziati in maniera chiara), il gioco offre la possibilità di personalizzare interamente i comandi e le opzioni in generale. Anche per quanto riguarda le partite, abbiamo a disposizione svariate opzioni per affrontare il gioco come preferiamo: le modalità sono Solitaria, Duo o Squadre, e per ognuna di esse possiamo scegliere se mantenere attivo il cross-play e se, nelle modalità cooperative, vogliamo aspettare che arrivino tutti i giocatori necessari per completare la squadra oppure se vogliamo essere buttati in mischia senza aver bisogno per forza di tutti gli alleati.

Sfortunatamente se per qualche motivo volessimo, su Nintendo Switch, togliere la modalità cross-play, il numero di giocatori in partita calerebbe drasticamente. La versione Switch di Super Animal Royale vista in questa recensione ha prestazioni peggiori rispetto alle altre piattaforme su cui il gioco è disponibile, con momenti in cui il calo del framerate è inevitabile (soprattutto quando ci sono molti giocatori a schermo e quando veniamo buttati nella mappa a inizio partita). Perciò, nonostante il gioco non faccia minimamente leva su una componente competitiva, chi volesse affrontarlo con questa mentalità troverebbe un ostacolo nella versione del gioco per Nintendo Switch.

Similitudini con Fortnite – Recensione Super Animal Royale

Avendo parlato di tutti gli aspetti che stanno attorno al gioco vero e proprio, adesso ci chiediamo come funziona il tutto quando ci troviamo in-game. Dopo aver avviato una partita e aver atteso che tutti i giocatori necessari si connettessero nella sala d’attesa, ci ritroveremo a cavalcare una gigantesca aquila che attraversa la mappa in direzione randomica. Proprio come accade con il Battle Bus di Fortnite, starà a noi decidere quando buttarci e in quale località recarci. A questo punto ci ritroveremo in mezzo ad un ampia mappa divisa, sempre come in Fortnite, in diversi biomi e con tante località diverse contenenti parecchio loot, e quindi dovremo di volta in volta dirigerci verso la zona sicure per evitare la nube tossica che si espanderà sempre di più.

Continuando con i parallelismi con il gioco di Epic Games, tutte le armi hanno vari livelli di rarità, con l’icona avente sfondo trasparente per comune, verde per non comune, blu per raro e viola per epico. A questi item alquanto standard si affiancano anche altri oggetti peculiarissimi, come le palle per criceti o gli emù come mezzi di trasporto, le granate-puzzole che rilasciano nubi di gas velenoso, le bucce di banana per far inciampare gli avversari e molto altro.

I punti vita di ogni giocatore, rappresentati tramite una barra della vita affiancabile da quella dell’armatura (anch’essa divisa su tre livelli di rarità), sono ben pochi rispetto a un battle royale standard: questo, unito all’estrema facilità con cui si trova il loot, rende le partite molto più veloci e dinamiche di quello che ci si aspetterebbe. L’idea di limitare la visuale del giocatore in base agli ostacoli risulta inoltre nuna scelta azzeccata, in quanto obbliga il giocatore a mantenere ancor più alta la concentrazione e a mettere in contro anche l’importanza tattica del proprio posizionamento

Verdetto finale

Procedendo verso il finale di questa nostra recensione, possiamo dire che Super Animal Royale è un’esperienza battle royale veloce e dinamica, facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Lo scontro tra lo stile grafico stilizzato e grazioso e il gameplay brutale e dinamico contribuiscono a creare un connubio particolarmente divertente e gradevole, nel quale degli animaletti antropomorfi che potremmo trovare in un cartone animato per bambini si scontrano in battaglie all’ultimo sangue con armi da fuoco, granate, ma anche palle per criceti, bombe-puzzola e bucce di banana. Ciò che invece risulta meno ispirato è la struttura del gioco, che, come abbiamo visto prima, risulta spesso fin troppo vicina a quella di Fortnite. Non che sia un problema in sé la somiglianza delle meccaniche di gioco tra i due titoli: possiamo però dire che è un peccato che Super Animal Royale non riesca del tutto a distinguersi per i suoi punti di forza, dovendosi invece adattare ad una formula di gioco commercialmente vincente, presumibilmente per riuscire ad attirare audience.

Voi invece, che cosa ne pensate di Super Animal Royale? Nell’attesa di una vostra risposta, non ci resta che invitarvi a rimanere sintonizzati sulla pagine di tuttoteK per avere novità, recensioni e anteprime riguardanti il mondo videoludico e non solo. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.

7.5 Un battle royale frenetico e veloce Punti a favore Ottima personalizzazione, sia estetica sia di gioco

Ottima personalizzazione, sia estetica sia di gioco Partite rapide e frenetiche Punti a sfavore Qualche piccolo problema di prestazione su Switch

Qualche piccolo problema di prestazione su Switch Un po' troppo derivativo da Fortnite