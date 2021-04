Returnal: un nuovo trailer di gameplay ci porta su Atropo!

Returnal si è mostrato oggi in un nuovo trailer di gameplay che vi proponiamo in quest’articolo. Scoprite con noi i misteri di Atropo

Solo una manciata di giorni ci separa ormai dal debutto di Returnal di Housemarque, l’attesissima esclusiva per PS5 che proprio oggi si è mostrata ad una community bramosa di novità con un nuovo un trailer di gameplay che vi proponiamo in quest’articolo (vi basta un clic sul player che vedete in basso). Lo sparatutto in terza persona rogue-lite vede la scout ASTRA Selene atterrare su Atropo, un misterioso pianeta che pullula di animali selvatici ostili. Le cose diventano ancora più incomprensibili quando la donna muore e finisce per risvegliarsi ancora una volta sul pianeta suddetto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Returnal: tante domande e poche risposte nel trailer di gameplay proposto oggi da Housemarque

Come mostra il nuovo trailer di gameplay di Returnal, Selene combatterà tutti i tipi di orrori di Eldritch mentre apparentemente risolverà i propri ricordi. Qual è il segnale White Shadow che stava inseguendo? Qual è la casa che si apre a caso tra una corsa e l’altra? Di chi è la lapide che si intravede verso la fine del filmato? Vengono in mente tutti i tipi di domande e i giocatori dovranno chiaramente giocare l’esperienza dall’inizio alla fine per trovare una risposta a tutti questi interrogativi.

In uscita il 30 aprile, Returnal offrirà 10 armi di base con oltre 90 caratteristiche delle armi per alterarne il comportamento; sfide quotidiane e classifiche; e numerosi artefatti, materiali di consumo e potenziamenti per dare ancora più varietà all’esperienza generale. Il titolo di Housemarque girerà anche in 4K dinamico e 60 FPS su PS5 con ray-tracing abilitato.

Nei giorni scorsi vi abbiamo anche fornito varie informazioni sulla numerosa lista di trofei prevista per il titolo in questione, maggiori dettagli qui. Inoltre, di recente è stato anche annunciato il peso del preload del gioco, quindi, se siete già a corto di spazio libero sulla vostra console vi converrà dare un’occhiata a quest’articolo.

Che ne pensate del gioco di Housemarque? Pensate di acquistarlo? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti e non mancheremo di proporvi tutte le novità su questo titolo.