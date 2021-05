Diamond Select Toys ha presentato le novità in arrivo il prossimo Dicembre, tra le quali troviamo Sonic, Gandalf e molti altri personaggi

Natale, si sa, equivale a spendere soldi per tanti regali, sia per noi che i nostri cari. E Diamond Select Toys sembra avere a cuore i portafogli di tutti noi nerd, dato che ha da poco presentato tutte le novità che saranno rese disponibili proprio nel prossimo mese di Dicembre. Dai G.I Joe al Signore degli Anelli, passando per Marvel e Sonic, la compagnia si appresta a distribuire una serie di figure in grado di accontentare praticamente qualsiasi appassionato, pertanto se vi volete portare a casa qualcosa, fareste bene ad iniziare a risparmiare. Di seguito vi presentiamo tutte le novità annunciate per l’occasione, che si aggiungono a quelle annunciate lo scorso aprile.

Diamond Select Toys presenta le novità in arrivo a Dicembre

Legends in 3D G.I Joe Storm Shadow ½ Scale Bust: Si tratta del primo busto 3D della linea G.I. Joe Legends, ed è interamente dedicato a Storm Shadow, il ninja in forza ai malvagi Cobra. La statua in questione raffigura il villain armato di katana, avvolto nel suo tradizionale abito bianco, ed è completa di spade, frecce e shuriken. Ne saranno prodotti 1000 esemplari, venduti in una scatola interamente a colori complrensiva di cerificato di autenticità il prezzo sarà pari a 200 Dollari.

Lord of the Rings Deluxe Action Figures Series 4 Asst.: Continua il viaggio tra le pellicole dedicate al Signore degli Anelli, stavolta con una statua dedicata a Gandalf il Grigio. Armato di asta e della sua spada Glamdring, il mago viene venduto assieme ad un Uruk-hai personalizzabile, e ciascuna delle due figure può vantare 16 punti di articolazione. Il prezzo è di 29,99 Dollari.

Marvel Animated Style Nightcrawler Statue: Kurt Wagner appare in una nuvola di fumo e zolfo, in questa nuova statua basata sulla variant cover del fumetto realizzata da Skottie Young. Prodotta in soli 3000 esemplari, la stutua viene venduta all’interno di una scatola interamente a colori, assieme al certificato di autenticità, al prezzo di 49,99 Dollari.

Marvel Gamerverse Gallery Spider-Man Miles Morales PVC Diorama: Direttamente dal videogame, Miles Morales si prepara a scagliare un Venom Blast contro il suo avversario, in questo Gallery Diorama. Avvolto nel costume tratto dalla produzione firmata Insomniac Games, la statua è realizzata in PVC di alta qualità, e può vantare un materiale translucido in grado di catturare la luce. Il prezzo è di 49,99 Dollari.

Marvel Comic Gallery Iron Man Mark XV PVC Diorama: Una delle classiche armature di Iron Man datate 1990 fa il suo ritorno trionfale in questo nuovo Gallery Diorama. Si tratta della Encephalo-Remote, conosciuta anche come Modello XV, ed è realizzata in PVC di alta qualità. Il prezzo è di 49,99 Dollari.

Marvel Comic Premier Collection Bullseye Resin Statue: Il nemico di Daredevil riceve il suo trattamento Premier Collection, grazie a questa nuova statua. Realizzata in 3000 esemplari, viene venduta assieme ad un certificato di autenticità, all’interno di una scatola interamente a colori, il tutto al prezzo di 175 Dollari.

Marvel Comic Venom 1/6 Scale Mini-Bust: Anche il simbionte alieno tratto dall’universo di Spider Man ha ottenuto la propria figure, realizzata in resina. Il busto in questione è in edizione limitata da 2000 esemplari, e viene commercializzato assieme ad un certificato di autenticità, all’interno di una scatola a colori, al prezzo di 120 Dollari.

Marvel Select Immortal Hulk Action Figure: Immortal Hulk torna disponibile, dopo essere andato esaurito nella prima tornata. Il Gigante di Giada è presentato tramite una figure dotata di 16 punti di articolazione, che viene venduta all’interno del famoso packaging Select, assieme ad un artwork da utilizzare per il posizionamento su di una mensola. Il prezzo è di 29,99 Dollari.

Muppets Deluxe Action Figures Best of Series 3 Asst.: La Serie 3 dei Best of Muppets è dedicata alla band Electric Mayhem, e presenta il Dr. Teeth con Zoot, Floyd con Janice ed Animal e la sua batteria. Ciascuna delle figure presente nei 3 pack vanta numerosi punti di articolazione ed il prezzo di ogni confezione è di 24,99 Dollari.

Sonic the Hedgehog Movie Gallery PVC Diorama: Il porcospino blu di casa SEGA arriva con questa figure basata sulla pellicola cinematografica, che viene commercializzata al prezzo di 49,99 Dollari.

Star Wars Clone Wars Wrecker 1/7 Scale Mini-Bust: Il più grande, grosso e rumoroso membro della Clone Force 99, Wrecker, giunge con questo mini busto in resina, che lo mostra senza il suo elmetto. Realizzato in soli 3000 esemplari, il tutto viene venduto con il certificato di autenticità, all’interno di una scatola a colori, al prezzo di 99,99 Dollari.

Star Wars A New Hope Stormtrooper Milestones 1/6 Scale Statue: Una nuova statua dedicata agli Stoormtrooper Imperiali, che viene venduta assieme a delle braccia intercambiabili, così da fargli impugnare il fucile blaster E-11, oppure il blaster pesante DLT-19. Realizzata in 1000 esemplari, la figure è venduta assieme al certificato di autenticità, all’interno di una scatola a colori, al prezzo di 250 Dollari.

Star Wars Rebels Kanan Jarrus 1/6 Scale Mini-Bust: Il membro della Spectre Cell, nonchè vicecomandante Ghost, Kanan Jarrus, si unisce alla linea dei mini busti. Dotata di due teste intercambiabili (con e senza elmentto), la figure ha una tiratura di 2000 esemplari, e viene venduta all’interno di una scatola a colori al prezzo di 120 Dollari.

Che cosa ne pensate delle novità targate Diamond Select Toys? Avete trovato qualcosa di vostro gradimento? Noi siamo, come sempre, siamo interessati a sapere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere tramite la sezione dei commenti, qui su tuttoteK.