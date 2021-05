La serie tv Tilt: alla scoperta del mondo del Poker

Realtà o finzione? Capita di chiederselo mentre si seguono le puntate della serie televisiva Tilt, che mette a tema il mondo del poker e in particolare quello frenetico ed eccitante del Campionato mondiale di Poker, che si gioca in America

Prodotta negli Usa nel 2005, la serie si è fermata alla prima stagione, ma avrebbe potuto continuare decisamente più a lungo, se si considera la carica emotiva che caratterizza e anima la storia. Ambientata durante un immaginario Campionato Mondiale di poker ospitato ovviamente a Las Vegas, la città del gioco e dell’azzardo, la serie Tilt segue i protagonisti in diverse avventure che partono dal tavolo verde ma si sviluppano anche lontano da esso, tra intrighi e retroscena. Al centro del plot c’è lo studio dei personaggi e delle dinamiche che li legano, ma la serie diventa anche un modo per scoprire dettagli su come giocare a poker. Trucchi, parole d’ordine, gergo e formule ricorrenti del Texas Holdem sono protagonisti delle puntate alla pari dei personaggi che li utilizzano e finiscono per aiutare i neofiti a comprendere l’universo spesso complicato di questa disciplina.

Quando l’emozione paralizza

Tilt è la seconda serie televisiva originale creata dalla casa di produzione americana ESPN, che si occupa del poker e dei suoi “eroi”. A firmarla sono stati Brian Koppelman e David Levien, coautori anche del film Rounders, che pure aveva il poker come ambientazione e ispirazione. In particolare, in questa serie si riflette sul fenomeno del “tilt” (da cui il titolo), termine che viene usato nel mondo del poker per indicare uno stato di confusione mentale ed emotiva provocato da una perdita molto grave oppure meno pesante ma decisamente inattesa e sconvolgente. Quando vivono un tilt, i giocatori non possono rimanere intorno al tavolo, perché rischierebbero di peggiorare la situazione, aumentando ancora le loro perdite. La parola è presa in prestito, ovviamente, dai flipper tanto in voga dagli anni Cinquanta in poi, che accendevano il segnale Tilt e si bloccavano, quando venivano scossi o sollevati dai giocatori nel tentativo di dare alla pallina una direzione diversa da quella che aveva preso.

La serie tv Tilt, nove episodi da gustare in un fiato

La serie televisiva Tilt si compone di nove episodi con una durata che oscilla tra i quaranta minuti e l’ora e si svolge quasi tutta all’interno del Colorado Casinò di Las Vegas. I protagonisti sono un gruppo di giovani professionisti del poker, che si accordano per sconfiggere un giocatore leggendario, chiamato Don “The Matador” Everest e interpretato da Michael Madsen. A rendere interessante la storia è che ognuno dei protagonisti ha le sue ragioni per “attaccare” Everest: qualcuno vuole solo i soldi, altri strappargli il potere e sostituirsi a lui, ma c’è persino chi sogna la vendetta per un torto subito da una persona a lui cara.

Bluff, segreti e infiltrazioni

Puntata dopo puntata, gli spettatori cominciano a scoprire come funziona il mondo del poker in un grande torneo: ci sono aiutanti che segnalano di nascosto le carte ad Everest (che li chiama cavalli), ci sono alleanze da intessere, convenienze da rispettare. E poi c’è la passione per il bluff, che vede Everest come un vero maestro e che rende eccitante e sorprendente ogni sfida. Nella serie non mancano infiltrati, l’ombra lunga della Mafia, gli interessi dei casinò… Insomma, una trama variegata e con diversi colpi di scena, che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo. Anche perché il finale è tragico e nasconde segreti, che qui non si possono ovviamente svelare.

Tilt, peccato fermarsi a una sola serie

Considerando tutti questi elementi, dunque, appare sorprendente che non ci sia stato un seguito per questa serie. Ma occorre considerare che si trattava del 2005, un periodo in cui le storie ancora si concludevano, senza lasciarsi dietro di sé indizi di futuri sviluppi. Se si esclude, ovviamente il caso di Friends, la serie americana che ha lanciato Jennifer Aniston e si è protratta per ben dieci stagioni, ma continua ad essere nel cuore dei giovani (ed ex giovani) di tutto il mondo. Come dimostra il fatto che il 27 maggio HBO manderà in onda uno speciale con la reunion del cast che viene annunciata come uno dei più grandi eventi dell’anno. Dopo tanto Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si ritroveranno insieme nello studio dove venne girata la serie e per i tanti appassionati sarà davvero un momento emozionante.