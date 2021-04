Diamond Select Toys: le novità dello showcase 2021!

Nonostante la New York Toy Fair è stata cancellata, Diamond Select Toys ha ospitato uno showcase virtuale per presentare le uscite programmate per il 2021 e i primi mesi del 2022

Dopo la presentazione di numerose statue e action figures durante le scorse settimane, Diamond Select Toys tenuto un nuovo evento virtuale. Nonostante le fiere siano ancora in stand-by, e anche la New York Toy Fair 2021 è stata cancellata, l’azienda ha organizzato uno showcase per mostrare le prossime uscite programmate. Lo scorso venerdì 9 Aprile, alle 12:00 PM, si è tenutoil DST Showcase 2021 durante il quale sono state mostrate le uscite per il 2021 e per i primi mesi del 2022. L’evento è stato presentato dal presidente Chuck Terceira, dal direttore del Design e dello Sviluppo Dev Hilmore, e dal Product Manager Robert Yee. Scopriamo insieme i dettagli del Diamond Select Toys showcase 2021.

Tanti brand per lo showcase Diamond Select Toys: i dettagli

Come già detto, lo showcase è stato visibile in streaming questo venerdì 9 Aprile alle 12:00 PM. L’evento è andato in onda sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Diamond Select Toys. In caso ve lo siate persi, niente paura perchè l’evento è disponibile sui canali social dell’azienda. Inoltre, Diamond Select Toys aveva rivelato una lista in anteprima dei prodotti da presentare. La lista, tra statue e action figures da numerosi brand, ha compreso:

Cobra Kai Delux e Action Figures Series 1

e Action Figures Series 1 Deluxe Action Figures Series 4 dal Signore degli Anelli

Action Figures Series 4 dal Nuove statue da Star Wars

Tron Retro Action Figure San Diego Box Set

Action Figure San Diego Box Set Esclusive su una nuova convenzione con Marvel

Invader Zim, Godzilla, Invincible, Avatar The Last Airbender, Nightmare Before Christmas, The Crow e tanto altro!

Siete in fermento per le novità mostrate durante il DST showcase?