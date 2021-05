Diamond Select Toys: rivelate le esclusive per il Comicon di San Diego

Negli ultimi due giorni Diamond Select Toys ha mostrato le uscite in esclusiva che saranno presentate durante l’edizione di quest’anno del Comicon di San Diego

Diamond Select Toys ha rivelato, per il terzo giorno consecutivo, le uscite dedicate esclusivamente al Comicon 2021 di San Diego. Tra i nomi e i brand più blasonati spuntano sicuramente Il Corvo, il ritorno dei Marvel Minimates e una nuovissima esclusiva direttamente dal mondo di Nightmare Before Christmas. Le action figures sono disponibili in preorder sul sito di GentleGiant.

San Diego Comicon 2021: i dettagli delle statue rivelate da Diamond Select Toys

La prima action figure presentata nella giornata di ieri viene direttamente da Il Corvo. La figura in questione vede Eric Draven, protagonista del celebre film, sedere su una sedia ornata. Il set comprende (ovviamente) la statua alta circa 18 cm e dotata di ben 16 punti di articolazione. Di questa action figure verranno prodotte solo 3500 copie e sarà in vendita sul sito di GentleGiant al prezzo di 39,99 USD. Il secondo set è invece dedicato agli eroi Marvel, in particolare ai sei Avengers originali. Le sei figure che compongono il set Minimates sono alte circa 5 cm e dotate di 14 punti di articolazione. Anche questi saranno disponibili qui al prezzo di 39,99 USD. Poi è stato il turno di Jack Skeleton, in un nuovissimo (e ricchissimo) set esclusivo. Il set comorende il personaggio, l’albero dell’impiccato, il tavolo e diversi giocattoli. Anche Jack è completamente snodabile e il set verrà prodotto in tiratura limitata di 3000 pezzi, al prezzo di 120 USD l’uno. Il set è acquistabile a questo link.

CrowChair



NBX_MakingChristmasSDCC

CobraKai_Group1

SDCC_MuppetsBunsenBeaker1

Nella giornata odierna, la casa ha presentato altre due action figures esclusive per San Diego. Il primo set è dedicato a Cobra Kai, l’apprezzatissima serie Netflix spin-off di Karate Kid. La confezione contiene Johnny Lawrence, John Kreese e Daniel LaRusso, tutti alti circa 17 cm e dotati di un secondo set di mani e stand, oltre che un paio di guanti direttamente dalla serie. Il set sarà disponibile qui al prezzo di 75,00 USD. Infine, l’ultima presentazione riguarda il mondo dei The Muppets Show. Il kit vede due modelli relativi a Beaker e al Dr. Honeydew, entrambi completamente snodabili e in una colorazione inedita. Il set, acquistabile qui sarà disponibile al prezzo di 29,99 USD.

Siete rimasti soddisfatti per la presentazione di Diamond Select Toys per il Comicon di San Diego 2021? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di continuare a seguire tuttoteK per ulteriori news, aggiornamenti e tanto altro ancora dal mondo nerd. Inoltre, i modelli saranno presto disponibili anche qui in Italia sul sito di Zavvi, non lasciateveli scappare!