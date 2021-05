Nintendo Switch: disponibile una calcolatrice sulla console ibrida!

Strano ma vero: su Nintendo Switch è disponibile una nuova app “Calcolatrice”, in questa news vi parliamo dei dettagli e del costo

Amanti di numeri e calcoli siete avvertiti: Nintendo Switch non dispone al momento di Netflix, ma da oggi ha un’app calcolatrice. Il primo giorno del mese di aprile è passato già da un po’ quindi potete stare tranquilli: non si tratta di uno scherzo, quanto vi stiamo dicendo è verità certa e documentata. L’applicazione suddetta, chiamata semplicemente Calcolatrice, è stata lanciata sull’eShop di Nintendo Switch proprio oggi, mercoledì 12 maggio, al prezzo di 9 euro. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ecco le funzionalità dell’app Calcolatrice per Nintendo Switch

Calcolatrice, la nuova applicazione per Switch, è un’app di terze parti, non prodotta da Nintendo, e una delle rare applicazioni non dedicate al gioco disponibili nell’eShop (certo, c’è da dire che molti trovano la matematica divertente, forse anche un gioco).

“Una calcolatrice scientifica con un display multilinea chiaro e di facile lettura, che dovrebbe fornire un valido aiuto con quei problemi di matematica che avete problemi a risolvere”, si legge nella sua descrizione sull’eShop. “Calcolatrice ha un design moderno, pratico e accattivante, sarà sicuramente popolare tra tutti gli studenti e gli ingegneri.”

La combinazione di colori della calcolatrice sarà probabilmente familiare a chiunque abbia utilizzato l’app calcolatrice di Apple per iPhone. Apple include questa app gratuitamente, ovviamente, ma dovrai acquistare un iPhone per accedervi.

L’app Calcolatrice per Nintendo Switch ha funzioni scientifiche: seno, coseno, tangenti e (cos’altro sennò!?). E, soprattutto, una volta che l’avrete fatta vostra potrete finalmente urlare al mondo di possedere una calcolatrice su Switch! Fantastico, no? Insomma: chi è che non ne vorrebbe una!? Per quanto riguarda la console ibrida di Nintendo, ormai da tempo si rincorrono i rumor su un modello “Pro” equipaggiato con DLSS, schermo OLED e processore potenziato con tanto di giochi di richiamo in esclusiva. Per adesso, comunque, il colosso dei videogame non si è ancora espresso in via ufficiale.

E voi? Che ne pensate della singolare app in questione? Avete mai pensato all'idea di utilizzare Switch per risolvere problemi di matematica? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti.