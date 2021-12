Bayonetta: ecco le iconiche Pistole Scarborough in scala 1/1!

First 4 Figures ha ufficialmente aperto i preordini per acquistare le repliche delle iconiche Pistole Scarborough in scala 1/1 di Bayonetta

Nell’ultimo periodo, First 4 Figures è letteralmente on fire! Dopo ben due annunci riguardanti il mondo del dl gaming, infatti, ecco arrivare il terzo. Il protagonista, questa volta, è un titolo del quale forse, un giorno, uscirà l’attesissimo terzo capitolo. Sviluppato da PlatinumGames, parliamo proprio di Bayonetta.

First 4 Figures, questa volta, non ha creato una statua della protagonista, bensì le sue fedelissime armi. Parliamo chiaramente delle “Pistole Scarborough“, disponibili già in preordine nelle diverse versioni e, soprattutto, realizzate in scala 1/1 da F4F. Vediamo i dettagli!

Bayonetta aperti i preordini delle Pistole Scarborough in scala 1/1

“Bayonetta – Scarborough Fair Life-Size Prop Replicas” è questo il nome delle statue che sono disponibili in tutte e quattro le versioni, ossia: Thyme, Parsley, Sage e Rosemary. Le pistole sono disponibili sia singolarmente (in due edizioni), oppure nel bundle che le contiene tutte. Ogni pistola è inclusiva di base, è realizzata in resina e misura:

Altezza: 26cm

Larghezza: 32cm

Profondità: 14cm

Peso: 1,764kg

Vediamo, ora, le varie versioni disponibili attraverso l’Hype Video:

Le statue sono già preordinabili attraverso il sito ufficiale di Frist4Figures, accessibile cliccando qui.