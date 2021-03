OPPO Band: i nuovi smartband per il benessere

OPPO presenta i primi smartband dell’azienda, OPPO Band Sport e Oppo Band Style. Vediamo assieme le loro funzionalità e i loro prezzi

I nuovi accessori della linea wearable puntano ad arricchire l’ecosistema e a conquistare i fan del brand, grazie alle numerose funzionalità smart, un design sportivo ed elegante e un’autonomia senza rivali.

OPPO Band Sport e OPPO Band Style sono dotati di diverse funzionalità come il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), attivo anche durante il sonno, 12 modalità di allenamento e altre utili funzioni, perfette per chi vuole condurre uno stile di vita sano e attivo. Entrambe le versioni possiedono un display full-color AMOLED da 1,1 pollici e un’attenzione al design straordinaria: il modello Sport è sportivo e casual, mentre la controparte Style è elegante e trendy. Inoltre, nella confezione di vendita del modello Style sono inclusi due cinturini, gli utenti potranno così scegliere ogni giorno cosa indossare.

Oppo Band: Monitoraggio continuo della SpO2

Al giorno d’oggi sempre più persone soffrono di problemi legati al sonno, un disturbo causato principalmente dallo stress e da uno stile di vita frenetico. Lo smartband di casa Oppo, grazie alle funzioni dedicate al benessere psicofisico come il monitoraggio accurato del sonno, della frequenza cardiaca e il monitoraggio continuo della SpO2, sono specializzati nel rilevare i problemi del sonno e forniscono registrazioni e analisi complete.

Il monitoraggio continuo della SpO2 è reso possibile grazie al sensore ottico di ossigeno del sangue incorporato all’interno degli smartband. Questo componente permette di monitorare continuamente la saturazione di ossigeno nel sangue con una frequenza eseguita una volta al secondo per tutta la durata del sonno. Durante un ciclo di sonno della durata di 8 ore, le smartband effettuano un monitoraggio non-stop della SpO2 per 28.800 volte, misurando completamente la saturazione di ossigeno del fisico dell’utente. Grazie al monitoraggio continuo della SpO2 e quello professionale del sonno, i device possono aiutare a sviluppare una corretta routine per il riposo notturno.

OPPO Band sono dotati di cardiofrequenzimetro, che grazie a un sensore integrato può monitorare la frequenza cardiaca dell’utente durante tutta la giornata. Se la frequenza cardiaca diventa troppo alta, gli smartband emettono una vibrazione avvertendo così l’utente del battito cardiaco irregolare. OPPO Band misurano la frequenza cardiaca anche durante gli allenamenti e l’esercizio fisico, in questo modo gli utenti possono evitare il sovrallenamento e imparare a mantenere il ritmo migliore così da raggiungere gli obiettivi in modo corretto e sano.

Stile di vita attivo grazie a 12 modalità di allenamento

Non solo il sonno, ma anche l’esercizio fisico è molto importante per chi vuole condurre uno stile di vita sano. Infatti, grazie ad OPPO Band, l’allenamento diventa un’attività facile, divertente e da praticare con costanza. I nuovi smartband possiedono 12 modalità di allenamento integrate, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket, yoga e molte altre ancora. Inoltre, OPPO Band registrano i dati degli allenamenti e grazie all’app HeyTap Health gli utenti possono controllare i loro progressi: un doppio supporto tecnologico che tiene alta la motivazione e aiuta a condurre una routine di allenamento attiva e costante.

Design versatile, perfetto per ogni stile

Un dispositivo indossabile non solo deve essere smart, ma deve anche strizzare l’occhio al design. I nuovi smartband OPPO Band Sport e OPPO Band Style possiedono un design comodo, leggero e pratico, un look sportivo ed elegante e rispondono esattamente alle esigenze delle giovani generazioni che attraverso gli accessori comunicano il proprio stile personale e distintivo. Per questo, OPPO ha anche lavorato ai quadranti degli OPPO Band, offrendo all’utente più di 40 diversi design e stili per la personalizzazione dei propri smartband. Inoltre, grazie al comodo design degli OPPO Band, il cinturino dei fitness tracker è regolabile secondo le proprie esigenze e per un massimo comfort.

Multitasking e performante

OPPO Band funzionano anche come estensione dello smartphone. Gli utenti, infatti, possono ricevere le notifiche di messaggi e chiamate, controllare la riproduzione della musica e persino utilizzare la funzione “trova smartphone“: veri e propri alleati nella vita frenetica e senza sosta di oggi. Sul piano della batteria, OPPO Band utilizzano un processore ad alte prestazioni e a basso consumo. Realizzato con una potente batteria da 100mAh, gli smartband possono essere caricati completamente in solo un’ora e mezza.

Oppo Band: disponibilità e prezzi

I dispositivi wearable saranno disponibili in Italia nei prossimi giorni, acquistabili su Amazon.it e nei negozi di elettronica. Il modello Sport sarà disponibile nella colorazione Black al prezzo di 49,90€. La variante Style sarà acquistabile nelle colorazioni Black e Vanilla al prezzo di 79,90€.

Acquisterete i nuovi smartband di casa Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna news o video-recensione.