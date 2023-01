Il Gruppo LEGO ha creato il perfetto luogo di villeggiatura in alta quota con il set LEGO Ideas “Baita”

Per rendere più dolce il rientro dalla settimana bianca, il Gruppo LEGO ha lanciato il nuovissimo set LEGO Ideas – Baita, ideale per gli appassionati della montagna e del mattoncino. Ideato e realizzato da un fan LEGO italiano, Andrea Lattanzio, questo set è il perfetto place to be per fuggire dal caos e dallo stress cittadino. Il modello prende ispirazione dalle baite in legno con l’iconica forma ad “A” e si sviluppa su due piani, con camera da letto superiore, soggiorno e cucina al piano terra.

Arriva il nuovissimo set LEGO Ideas “Baita”

All’esterno, il set presenta una veranda con dei gradini che conducono nella parte outdoor, dove si trovano una legnaia e alberi intricati che ospitano un simpatico scoiattolo. Sono incluse anche quattro minifigure LEGO, che possono prendere parte a tante attività: riunirsi vicino al camino, suonare la chitarra acustica o fare una gita in canoa.

Parlando del suo progetto, Andrea, grande appassionato di LEGO, ha detto:

Stavo sfogliando un libro dedicato alle case più strane presenti in tutto il mondo e ho scoperto l’A-Frame: la baita in legno che richiama appunto la forma ad “A”. É stato amore a prima vista! Ho iniziato con uno schizzo, in modo da avere una visione chiara su quello che avrei dovuto realizzare e poi ho costruito il mio progetto in circa 10 giorni.

Per festeggiare il lancio, il Gruppo LEGO ha realizzato un’autentica esperienza di relax in baita, dove è possibile immergersi nella natura grazie alla cam LEGO Baita e scoprire cosa succede nel bosco. Chissà, magari potrebbe saltar fuori anche qualche scoiattolo!

Prezzo e disponibilità

Il nuovo set LEGO Ideas Baita sarà disponibile per i membri LEGO VIP dal 1° febbraio 2023, mentre per tutti dal 4 febbraio 2023 nei LEGO Stores e sul sito ufficiale al prezzo di 179.99 €. Dal 1° maggio 2023 invece, il prodotto sarà disponibile anche nei Toys Center.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi vi invitiamo, come sempre, a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!