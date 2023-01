Ghost Recon Breakpoint: il gioco è arrivato oggi su Steam

Ghost Recon Breakpoint è stato rilasciato oggi su Steam. In questo articolo vi parliamo della versione sulla piattaforma di Valve

Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft Paris è uscito in giornata su Steam. Il gioco è stato pubblicato nell’ottobre 2019 per PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Connect, oltre che per Xbox One e PS4. La storia si svolge ad Auroa, dove la Skell Technology è stata conquistata da un’unità di disonesti chiamata The Wolves. I Ghosts intraprendono una missione per liberare l’isola, ma dopo che il loro trasporto viene abbattuto, il tutto diventa una lotta per la sopravvivenza contro eserciti di droni. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ghost Recon Breakpoint: i dettagli della versione Steam

Ghost Recon Breakpoint, che è uscito oggi su Steam, è purtroppo famoso per essere stato lanciato con numerosi bug e problemi, mentre i fan hanno criticato numerose scelte di design dello sviluppatore. Nel corso degli anni il titolo ha subito diverse modifiche, in particolare il ritorno dei compagni di squadra controllati dall’IA. Oltre alla Standard Edition, saranno disponibili anche la Gold Edition e la Deluxe Edition.

La Gold Edition contiene il gioco base, l’Year 1 Pass, l’Infiltration Pack e l’Ultimate Pack. La Deluxe Edition include il gioco base e l’Infiltration Pack. Tutte le edizioni dovrebbero essere scontate per un breve periodo dopo il lancio su Steam.

Dopo la cancellazione di Ghost Recon Frontline, si dice che il colosso francese dell’intrattenimento videoludico stia lavorando a un nuovo titolo principale. Secondo quanto riferito, l’uscita è prevista prima dell’aprile 2023, ma sembra più lontana di quanto inizialmente previsto. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi, soprattutto perché Ubisoft ha dichiarato che un “grande” gioco premium non annunciato sarà lanciato nel 2023-24.

