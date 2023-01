Life is Strange 2: la versione Switch ha ora una data d’uscita!

Life is Strange 2 arriverà su Nintendo Switch, il gioco di Square Enix ha già una data d’uscita, ve la sveliamo in questo nostro articolo

Il publisher Square Enix e lo sviluppatore DON’T NOD rilasceranno Life is Strange 2 per Switch tramite il Nintendo eShop con data d’uscita 2 febbraio; questo è quanto appena annunciato dalle due società menzionate poc’anzi. Life is Strange 2 è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam con l’uscita del primo episodio il 27 settembre 2018 e si è concluso con l’uscita del quinto episodio il 3 dicembre 2019. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Life is Strange 2: la data d’uscita della versione Switch è vicina!

Ecco una panoramica (rilasciata da Square Enix) della versione Switch di Life is Strange 2 che avrà come data d’uscita il 2 febbraio 2023:

Vivi l’acclamato Life is Strange 2 in mobilità per la prima volta su Nintendo Switch. Life is Strange 2 è un’avventura narrativa in cui le tue decisioni influenzano sia la storia che i personaggi del gioco. Il giocatore veste i panni del sedicenne Sean Diaz, un ragazzo ordinario che cresce nella periferia di Seattle. Dopo che i poteri telecinetici di suo fratello minore Daniel vengono scatenati da un incidente traumatico, è costretto ad abbandonare la propria casa e a fuggire dalla polizia. In qualità di fratello maggiore, Sean è l’unico responsabile non solo dell’incolumità e del benessere di Daniel, ma anche del modo in cui quest’ultima crescerà per sfruttare i suoi poteri, mentre i giocatori viaggeranno per gli Stati Uniti nel tentativo di attraversare il confine con il Messico. Sperimentate la vita on the road, persone e situazioni nuove, interessanti e a volte pericolose che si incontrano quando ci si allontana dal sentiero battuto. Unitevi ai fratelli Diaz nel viaggio della loro vita su Nintendo Switch: le scelte che farete durante questo viaggio li definiranno per sempre.

In questa recensione, vi abbiamo parlato in dettaglio di un altro capitolo della saga suddetta: Life is Strange True Colors. In questo altro post, invece, vi abbiamo parlato della Arcadia Bay Collection della serie, già disponibile su Switch.

