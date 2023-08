Motore a due tempi: cos’è e come funziona

Cos’è un motore a due tempi e come funziona? Scopriamo tutti i dettagli, le curiosità e le applicazioni in questo articolo dedicato della nostra sezione motori

Quando si parla di motori a combustione interna, spesso ci si concentra sui più comuni motori a quattro tempi, ma c’è un altro tipo di motore che merita attenzione: il motore a due tempi e in questo articolo andremo a capire come funziona. Questo tipo di motore ha una storia affascinante e un funzionamento unico che lo rendono una scelta preferita in alcune applicazioni. Esploreremo il funzionamento del motore a due tempi, le sue caratteristiche distintive, le sfide e le sue applicazioni.

Ciclo di Lavoro | Motore a due tempi: come funziona

Il motore a due tempi si differenzia dal più comune motore a quattro tempi per il ciclo di lavoro che produce e quindi per come funziona nell’attività di tutti i giorni. Mentre il motore a quattro tempi richiede due rivoluzioni dell’albero motore per completare un ciclo di lavoro, il motore a due tempi riesce a eseguire un ciclo completo in soli due colpi dell’albero motore.

Questo ciclo di lavoro può essere suddiviso in quattro fasi principali:

Aspirazione e Compressione : Durante il primo colpo, il pistone si muove verso il basso, aprendo la luce di aspirazione e consentendo al miscuglio aria-carburante di entrare nel cilindro. Nel frattempo, il miscuglio presente all’interno del cilindro viene compresso.

: Durante il primo colpo, il pistone si muove verso il basso, aprendo la luce di aspirazione e consentendo al miscuglio aria-carburante di entrare nel cilindro. Nel frattempo, il miscuglio presente all’interno del cilindro viene compresso. Accensione e Combustione : Con il movimento del pistone verso l’alto, la miscela compressa viene accesa da una candela o da una scintilla elettrica. Questo causa un’esplosione che spinge il pistone verso il basso con grande forza.

: Con il movimento del pistone verso l’alto, la miscela compressa viene accesa da una candela o da una scintilla elettrica. Questo causa un’esplosione che spinge il pistone verso il basso con grande forza. Espansione e Scarico: Durante il secondo colpo, il pistone si muove nuovamente verso il basso, questa volta espellendo i gas di scarico attraverso la luce di scarico. Nel frattempo, il cilindro si sta preparando per il successivo ciclo di aspirazione.

Applicazioni e Sfide | Motore a due tempi: come funziona

I motori a due tempi sono comunemente utilizzati in applicazioni in cui la potenza immediata è prioritaria rispetto all’efficienza e alle emissioni. Ad esempio, sono spesso utilizzati nelle motociclette da competizione, nei motorini, negli attrezzi da giardinaggio e in alcune imbarcazioni.

Tuttavia, questi motori presentano anche alcune sfide da affrontare:

Lubrificazione : A differenza dei motori a quattro tempi che ottengono lubrificazione dall’olio presente nel carter, i motori a due tempi richiedono un approvvigionamento costante di olio nel carburante o attraverso un sistema di lubrificazione separato.

: A differenza dei motori a quattro tempi che ottengono lubrificazione dall’olio presente nel carter, i motori a due tempi richiedono un approvvigionamento costante di olio nel carburante o attraverso un sistema di lubrificazione separato. Emissioni Inquinanti : A causa dell’espulsione di parte del carburante non bruciato con i gas di scarico, i motori a due tempi possono avere emissioni più elevate di gas inquinanti rispetto ai motori a quattro tempi.

: A causa dell’espulsione di parte del carburante non bruciato con i gas di scarico, i motori a due tempi possono avere emissioni più elevate di gas inquinanti rispetto ai motori a quattro tempi. Efficienza : A causa della maggiore frequenza dei cicli, i motori a due tempi potrebbero non essere altrettanto efficienti in termini di consumo di carburante rispetto ai motori a quattro tempi.

: A causa della maggiore frequenza dei cicli, i motori a due tempi potrebbero non essere altrettanto efficienti in termini di consumo di carburante rispetto ai motori a quattro tempi. Carenza di Coppia: I motori a due tempi potrebbero soffrire di una carenza di coppia a basse velocità a causa del ciclo più frequente.

Un Futuro in Evoluzione | Motore a due tempi: come funziona

Negli ultimi anni, le crescenti preoccupazioni ambientali e le normative più rigide sull’emissione di gas inquinanti hanno portato a una diminuzione dell’uso dei motori a due tempi e avendo scoperto e analizzato nel dettaglio come funziona, risulta essere chiaro il motivo della suddetta diminuzione. Tuttavia, gli sviluppi tecnologici stanno cercando di affrontare alcune delle sfide associate a questi motori, cercando di migliorarne l’efficienza e ridurne l’impatto ambientale.

In conclusione, il motore a due tempi ha un fascino intrinseco grazie al suo ciclo di lavoro rapido e alla potenza istantanea che può fornire. Tuttavia, le sfide legate all’efficienza e all’emissione di gas inquinanti stanno guidando lo sviluppo di soluzioni innovative per rendere questi motori più sostenibili. Nonostante le sfide, il motore a due tempi rimane un pilastro nelle applicazioni in cui la potenza immediata è fondamentale, offrendo un esempio affascinante dell’ingegneria meccanica in azione.

