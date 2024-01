Tetto Renault Solarbay opacizzante: una coccola per i passeggeri

A volte diamo per scontato che certi accessori delle nostre auto non si possano più migliorare: il tetto Renault Solarbay è la dimostrazione che non vi è mai limite al meglio! Scopriamo da vicino come funziona e su quali veicoli è disponibile.

Attenuare la luminosità del sole, mantenendo un abitacolo luminoso e con la giusta temperatura, non è mai facile con un tradizionale tetto in vetro. Ma questo non è più un problema nei nuovi modelli full hybrid Renault Rafale E-Tech ed elettrici Scenic E-Tech: questi veicoli sono infatti dotati di un innovativo tetto panoramico che a richiesta può diventare opaco o trasparente, completamente o in parte.

Ciò consente di gestire la luminosità interna in maniera efficiente ed aiuta inoltre a mantenere la temperatura interna confortevole, sia in estate che in inverno. Il tetto Renault Solarbay apribile opacizzante è uno sviluppo congiunto di Renault e Saint-Gobain Sekurit, diveuto un elemento rappresentativo della filosofia costruttiva del marchio francese.

In Renault innoviamo continuamente per migliorare la vita a bordo dei nostri veicoli e gli standard di comfort dei nostri clienti. Solarbay è una funzionalità intelligente e high-tech che fa esattamente questo.

Anne-Chloé Kort, Product Leader, Renault Scénic E-Tech.

Tetto Renault Solarbay: confort, semplicità e un tocco di stile

Quando il sole di mezzogiorno picchia sul tetto di vetro, l’unico modo per ripararsi dalla calura è stato sinora quello di applicare le famose tendine parasole, ma Solarbay ha reso questo sistema decisamente obsoleto. Il compito principale del tetto apribile opacizzante Solarbay è tanto semplice quanto importante, ed è portato a termine in modo semplice e veloce.

Si aziona utilizzando un pulsante vicino alla plafoniera, raggiungibile dal conducente e dal passeggero davanti, oppure tramite l’Assistente Google, per l’agio e la comodità di tutti gli occupanti della vettura. Nonostante la lunghezza di oltre un metro, Solarbay si opacizza o si schiarisce completamente in meno di cinque secondi. Il tutto avviene senza tralasciare lo stile, garantito da un movimento oscurante ‘ad onda’ discreto ma spettacolare, che attraversa i nove segmenti di vetro.

La gradevolezza della giusta luminosità, senza complicazioni

Solarbay è dotato di quattro differenti modalità di oscuramento: tutto trasparente, tutto opaco, trasparente davanti e opaco dietro e viceversa. Questa modalità di funzionamento permette a tutti i passeggeri, conducente in primis, di beneficiare dei vantaggi di una corretta illuminazione di bordo, senza distrarsi dalla guida e senza dover effettuare complicate regolazioni.

Il tutto è corredato da un isolamento termico totale e mai visto prima in un tetto trasparente, unito alla semplicità di un meccanismo che non ha bisogno di fragili attuatori elettrici o teli oscuranti motorizzati. Ovviamente è previsto il mantenimento in memoria dell’ultima impostazione effettuata, così da ritrovare sempre il tetto nella configurazione in cui lo si è lasciato dopo ogni utilizzo. In sostanta si tratta di un’autentica ‘chicca’, che si inserisce di diritto nella migliore tradizione delle ‘voitures à vivre’ di Renault.

