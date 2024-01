Mr. & Mrs. Smith: rilasciato il trailer della serie TV

Rilasciato il trailer della serie TV Mr. & Mrs. Smith. Scopriamo di cosa parla la trama e se è simile a quella del film con Brad Pitt e Angelina Jolie

Per quanto riguarda spionaggio e romanticismo, Mr. & Mrs. Smith è l’esempio più prolifico di una storia che fonde efficacemente entrambi gli elementi. La commedia d’azione del 2005 scritta da Simon Kinberg si concentra sulla relazione di una coppia sposata che scopre di essere entrambi spie di agenzie in concorrenza tra loro. La premessa semplice ma elettrica ha creato un film divertente e affascinante che ha portato il pubblico a seguire questa coppia in ogni momento importante e carico di sensualità. Ora, 18 anni dopo, l’iconico film viene trasformato in una serie TV su Prime Video. La serie venne annunciata per la prima volta nel febbraio 2021, con Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge nel cast dei ruoli omonimi. Tuttavia, lo sviluppo del progetto venne fortemente influenzato dall’abbandono per divergenze creative di Waller-Bridge nel settembre 2021, ruolo che è stato poi affidato a Maya Erskine.

Mr. & Mrs. Smith: cosa si capisce guardando il trailer?

Nel trailer, viene messo in risalto l’andamento fondamentale della trama della serie: l’incontro casuale di John (interpretato da Glover) e Jane (interpretata da Erskine) all’interno di un ascensore. I due vengono incaricati di svolgere una missione che li vede nei panni di una coppia in vacanza, con l’aggiunta di una indispensabile sessione di consulenza di coppia. La storia si sviluppa in una commedia in cui i protagonisti cercano di passare inosservati, ma la situazione degenera a causa di numerosi errori commessi da entrambi.

La dinamica tra Glover e Erskine risulta accattivante, anche se i loro litigi evocano immediatamente l’immagine di una vecchia coppia coniugata. Anche se la premessa è simile a quella del film, la serie TV è totalmente diversa in quanto i due protagonisti non nascondano la loro identità all’altro e non lavorano per organizzazioni concorrenti. Inoltre, non sono una vera coppia nella vita reale, anche se le cose poi cominciano a complicarsi quando svilupperanno sentimenti veri l’uno per l’altro. Mr. & Mrs. Smith sarà disponibile su Prime Video in streaming a partire dal 2 febbraio.

