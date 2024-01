Editor video Filmora 13: modificare video con intelligenza artificiale

Il noto video editor Filmora 13 di Wondershare è stato aggiornato con nuovi e potenti strumenti per modificare i video con l’intelligenza artificiale, rendendo ancora più semplice creare i nostri contenuti

Potete anche solo immaginare di creare un video semplicemente partendo da una frase?

Utilizzare un video editor può essere molto complesso e richieste numerose ore di studio e pratica per poter padroneggiare l’uso di questo strumento. La missione di Wondershare nel progettare Filmora 13 è stata quella di semplificare questo processo attraverso un workflow guidato e semplificato. Inoltre, con i recenti sviluppi della tecnologia, la software house ha deciso di integrare delle funzionalità di intelligenza artificiale per modificare i video in modo ancora più intuitivo. Vediamo i dettagli!

Wondershare Filmora 13: l’editor video con intelligenza artificiale

Wondershare Filmora 13 è un editor video per Windows e macOS che offre una gamma completa di funzionalità per creare video professionali. Tuttavia è pensato per essere facile da usare, anche per i principianti, e offre un’ampia varietà di strumenti e risorse per aiutarti a creare video di alta qualità.

Le funzionalità tradizionali da editor video

Ovviamente Wondershare Filmora integra tutte le principale funzionalità per montare e creare video. Si possono importare i contenuti in modo semplice, modificare, tagliare, unire le varie clip. Poi si possono aggiungere effetti e transizioni per rendere il montaggio più accattivante. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di aggiungere tasto e didascalie.

Tre le funzionalità più avanzate abbiamo ovviamente gli strumenti per la color correction in modo da migliorare l’aspetto dei nostri video. Poi abbiamo strumenti per l’audio editing per montare e migliorare al qualità dell’audio. L’interessante motion tracking che permette di applicare effetti e transizioni in modo dinamico ai soggetti nei nostri video. Inoltre c’è una libreria molto ampia di effetti da applicare a video, audio, testo e soprattutto i template che ci possono aiutare a creare dei video senza partire da zero.

Modificare i video con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è fortemente integrata nell’editor video Filmora 13 e in tutti gli aspetti del processo di montaggio. Lo strumento principale è AI Copilot, una sorta di assistente virtuale che ci darà dei consigli su come applicare le modifiche ai nostri video. Possiamo ad esempio chiedergli come applicare una certa colorazione e l’assistente ci guiderà passo passo. Abbiamo poi le funzionalità automatiche per esempio per rimuovere i momenti morti dalle nostre clip. Oppure la trascrizione automatica del parlato con la possibilità di tagliare il video direttamente agendo sulla trascrizione.

Potremo poi utilizzare l’IA generativa per creare in modo automatico delle miniature e sticker da applicare ai video. La cosa più sorprendente è che potremo anche generare delle track audio da zero. Ci basterà selezionare il mood che cerchiamo, la durata e l’IA andrà a comporre diverse possibilità da utilizzare per il nostro video. Abbiamo poi altre funzionalità come la rimozione dello sfondo o il Super Slow Motion, tutte basate su intelligenza artificiale. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Conclusione

Wondershare Filmora 13 è editor video completo e potente che offre una gamma completa di funzionalità per creare ottimi video. È facile da usare, anche per i principianti, e offre un’ampia varietà di strumenti e risorse per aiutarti a creare video di alta qualità. Modificare i video con l’intelligenza artificiale è certamente una possibilità eccitante che verrà certamente sviluppata in seguita.

Il software può essere provato per 30 giorni gratuitamente. Poi è richiesto di pagare un licenza una tantum di 69,99 euro oppure degli abbonamenti periodici. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!