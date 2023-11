Tesla Model 2: l’elettrica per tutti

Tesla model 2 è sicuramente una delle auto più attese del momento. Quali potrebbero essere le caratteristiche della piccola di Elon Musk? Scopriamolo insieme!

Sarà merito dell’estetica innovativa e modaiola, oppure del carattere futuristico e tecnologico: in ogni caso la Tesla si conferma come una delle auto al momento più ambite ed acquistate in Europa. Tuttavia questo risultato è merito del successo di due sole vetture, cioè Model 3 e Model Y. Ai più attenti non sarà sfuggito che a tutt’oggi il marchio statunitense non ha a listino utilitarie e modelli entry level.

Non un grande problema per un brand che volesse limitarsi a produrre solamente auto esclusive e molto costose. Tesla però sta dimostrando di strizzare l’occhio anche ai grandi numeri e ad una clientela più vasta. Ecco quindi come nasce l’esigenza di un modello più semplice ed economico, con un’immagine premium ed un prezzo abbordabile: la Tesla Model 2.

Un design squadrato e futuristico

Secondo alcune indiscrezioni, le linee della Tesla Model 2 dovrebbero riprendere i concetti estetici alla base del già noto Cybertruck. Dietro la scelta di questo nuovo corso stilistico tuttavia non vi sono solamente ragioni legate al design. Le ampie superfici piane risultano infatti più economiche da produrre, stoccare e assemblare, permettendo inoltre di ottenere una maggiore abitabilità interna.

Possiamo quindi aspettarci un design spigoloso ma molto attento all’aerodinamica, implementato da soluzioni già note come le maniglie delle portiere a scomparsa e gli specchietti retrovisori molto profilati. Le dimensioni della Tesla Model 2 saranno molto probabilmente quelle di una vettura di segmento B, cioè indicativamente attorno ai quattro metri di lunghezza. Il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi sui 25.000 euro, cifra che però attualmente (al netto di incentivi e promozioni) sembra stimata eccessivamente al ribasso.

Tesla Model 2: le novità sotto il cofano

La piccola di casa Tesla sarà ovviamente spinta da un motore elettrico: una tecnologia in cui il marchio è leader di settore. Per quanto riguarda le batterie, la scelta potrebbe cadere sulle unità al litio-ferro-fosfato, per mantenere costi accettabili pur senza penalizzare eccessivamente l’autonomia della vettura.

Tesla Model 2 potrebbe essere dotata anche di guida autonoma, tuttavia non è ancora chiaro se questa tecnologia verrà riservata solo ad una particolare versione taxi o se sarà disponibile su tutti gli allestimenti. Il noto intento di Tesla di ampliare i suoi obiettivi di produzione prevederà anche l’individuazione di nuovi impianti di fabbricazione. Tesla Model 2, sempre secondo indiscrezioni, potrebbe essere assemblata in Germania ma attualmente non è possibile dire con certezza se ciò sarà sufficiente a garantire i volumi di vendita previsti.

Ciò che invece si può affermare con sicurezza è che Tesla Model 2 avrà un ruolo decisivo per la casa. Potrebbe infatti proiettarla nell’olimpo dei più grandi produttori mondiali di auto o potrebbe invece relegarla ad un ruolo di perenne marginalità. Come andrà a finire? Difficile a dirsi, in ogni caso noi continueremo sicuramente a parlarne.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.