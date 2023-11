Tesla Model Y, l’Europa sceglie lei

Continua l’inarrestabile cavalcata di Tesla Model Y all’interno del combattutissimo mercato europeo dei suv. I numeri parlano chiaro, il vecchio continente continua a preferirla alle altre

Tesla Model Y si conferma in cima alle preferenze degli automobilisti europei. E si tratta di un dato relativo non solo al segmento delle auto elettriche, ma al mercato dell’auto in generale.

Un risultato degno di nota, frutto politiche di vendita molto allettanti e ben calibrate. Tuttavia anche gli incentivi alla rottamazione dei veicoli più vecchi ed inquinanti, quindi praticamente privi di valore, hanno giocato un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo. Secondo i numeri ufficiali aggiornati a settembre 2023 le unità consegnate sono state ben 29.309, con una flessione appena dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il suv marchiato Tesla deve però tenere presente la temibile concorrenza di Peugeot 208 e Renault Clio che, seppur con un discreto distacco in termini di unità vendute, la inseguono in classifica.

Un successo frutto di una formula semplice

Tesla Model Y ripropone la fortunatissima formula dei suv crossover compatti, abbinando soluzioni tecnologicamente innovative a dettagli rassicuranti e tradizionali. Il tutto condito da ottime prestazioni, specie in accelerazione, e da una guidabilità in condizioni di marcia normale assolutamente invidiabile.

Una volta familiarizzato con le peculiarità della trazione elettrica si ha infatti l’impressione di trovarsi a bordo di una vettura in tutto e per tutto molto convenzionale, dotata di tutti i confort tecnologici più avanzati e ricercati dall’automobilista moderno.

Materiali ed assemblaggi sono nella media, in qualche caso migliorabili ma comunque gradevoli ed allineati alla concorrenza. In sostanza la vettura riesce nel difficile compito di stupire e rassicurare al tempo stesso una clientela molto eterogenea per fascia dì età ed esigenze specifiche.

Tesla Model Y: ecco le sue vere avversarie

Sebbene, come già detto, le avversarie ufficiali della Tesla Model Y siano vetture di produzione europea, le vere antagoniste del futuro potrebbero essere le vetture low cost cinesi.

Negli ultimi anni infatti si è registrato un incremento notevole di marchi cinesi che si sono affacciati al mercato europeo e italiano, direttamente o attraverso importatori.

Quasi tutti questi produttori propongono modelli in versioni elettrificate a prezzi concorrenziali, dotate di allestimenti molto completi e allettanti.

Certo, conquistare la fiducia dei clienti non è una missione semplice e nemmeno rapida. Tuttavia con la giusta politica di prezzi, contenuti sempre aggiornati e un design accattivante anche i clienti più diffidenti possono essere persuasi ad acquistare. E questo Tesla lo sa molto bene.

