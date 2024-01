Team Nissan di Formula E: Caio Collet pilota di riserva e simulatore

Il pilota brasiliano collaborerà con la squadra del Team Nissan di Formula E durante la stagione 10 del campionato mondiale

Yokohama, Giappone: Il Nissan Formula E Team è lieto di annunciare che Caio Collet sarà il nuovo pilota di riserva e simulatore per il Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2024. Il pilota brasiliano ha iniziato la sua carriera in monoposto nel 2017 nel Campionato Formula 4 UAE, dove è riuscito ad ottenere una vittoria e sei podi. L’anno successivo, sette vittorie lo hanno finalmente incoronato campione francese di Formula 4. Ha poi trascorso due stagioni nella Formula Renault Eurocup, che lo hanno portato a conquistare anche un secondo posto assoluto nel 2020.

Le sue prestazioni nella serie gli sono valse un posto nella FIA Formula 3, dove ha raccolto tre vittorie e 11 podi in tre stagioni nel campionato. Collet è un ex membro della prestigiosa Accademia Alpine, con la quale mantiene tuttora i contatti. Il 21enne è già sceso in campo accanto alla squadra, all’E-Prix di Città del Messico della scorsa settimana, gara di apertura della stagione (tutti i dettagli del programma in questo articolo).

Team Nissan di Formula E e Caio Collet: l’accoglienza della squadra

Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal del Team Nissan di Formula E, si è subito mostrato molto soddisfatto di questo nuovo acquisto, in ottica di rinforzare sempre di più la squadra. Ecco le sue parole:

Sono lieto di dare il benvenuto a Caio nel team per il 2024. Il ruolo di pilota di riserva e simulatore è estremamente importante per molti motivi. Il suo feedback dal simulatore avrà un impatto significativo sul nostro sviluppo stagionale e quindi sulle nostre prestazioni durante tutto l’anno. Il profilo di Caio come pilota si adatta perfettamente a questo ruolo. È un giovane talento con una vasta esperienza in monoposto e il suo periodo con l’Alpine Academy ci ha dimostrato le sue potenzialità di avere un impatto positivo in questa stagione. Ha già dato segnali promettenti, adattandosi rapidamente alle nuove tecnologie sui sistemi chiave della Formula E, inclusa la gestione dell’energia. Con le doti che ha, non vedo l’ora di vederlo crescere mentre lavorerà con la squadra, durante il resto della stagione.

Caio Collet: l’entusiasmo di far parte di un grande progetto

Caio Collet, pilota di riserva e simulatore del Team Nissan Formula E, dal canto suo non ha tardato ad esprimere tutto il suo entusiasmo e una profonda gratitudine per il fatto di essere stato coinvolto in un progetto così importante. Le sue parole fanno chiaramente trasparire una grande emozione:

Sono molto felice di avere l’opportunità di lavorare con Nissan durante questa stagione. Si tratta una squadra con forti credenziali in Formula E, oltre ad essere un marchio molto rispettato a livello globale. Quando sono entrato per la prima volta nel simulatore, sono rimasto scioccato da quanto la Formula E fosse diversa rispetto alle altre serie, sia in termini di tecnologie che di stile di guida richiesto per massimizzare le prestazioni. È una sfida entusiasmante e sono molto grato al Nissan Formula E Team per questa opportunità. Credo che l’esperienza mi renderà un pilota più completo, aiutandomi nella mia crescita professionale. Oliver, Sacha e tutto il team mi hanno già dato il benvenuto, facendomi sentire come a casa, e non vedo l’ora di sviluppare il mio rapporto con loro. Come tutti i piloti di Formula E, sono estremamente competitivi e professionali, quindi posso imparare molto lavorando con entrambi. Ora, il mio obiettivo principale è dare il massimo delle mie capacità e aiutare la squadra a massimizzare i risultati durante il seguito della stagione.

