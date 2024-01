Benvenuti in questo nuovo episodio di Aperit-Hero! La rubrica con appuntamento settimanale dove parliamo dei nostri eroi preferiti, del loro viaggio, delle loro imprese e, tristemente, anche della loro fine: nell’Aperit-Hero di oggi parliamo di Wolverine! Uno dei personaggi più iconici non solo dei fumetti, ma anche del cinema

Parlare di questo personaggio ancora oggi è difficile, specie dopo la fine che ha avuto nel film Logan, che ha concluso la sua storia. C’è una buona notizia, però, lo rivedremo sul grande schermo in Deadpool 3, che ora ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Stiamo parlando di Wolverine, il mutante più amato del mondo, interpretato dal talentuoso attore australiano Hugh Jackman (dai un’occhiata alla sua filmografia). Sarà dura parlare di Logan, che per quanto siamo felici del suo ritorno nel terzo film di Deadpool, la sua fine fa ancora molto male. Ma prima di arrivarci, gettiamoci nel passato e riviviamo insieme questi 20 anni di film.

Le origini | Aperit-Hero: Wolverine e la maledizione dell’immortalità

Anche se non è il primo film della saga dei mutanti, X-Men: Le Origini – Wolverine è l’inizio della storia del nostro amatissimo Logan. Nato nel 1832, quindi a inizio 19° secolo, James Howlett era figlio di una famiglia nobile, molto ricca, che viziava continuamente il piccolo. Improvvisamente, però, la sua vita cambiò quando scoprì di avere dei geni mutanti, e l’ha scoperto quando, erroneamente e preso da un attacco di rabbia, uccise un uomo che scoprì poco dopo essere suo padre. James fuggì insieme a suo fratello Victor e iniziarono una nuova vita. I due crescono insieme e diventano dei mercenari addestrati, dopo aver vissuto sia la prima che la seconda guerra mondiale. La loro rigenerazione li rende immortali e questo ha attirato l’attenzione del generale Stryker, un uomo che ha promesso loro una vita migliore. Questa vita, però, a Logan non andava giù, perché il gruppo di mercenari in cui si trovava ammazzava innocenti senza alcun motivo e da quel punto l’uomo si allontana non solo dai colleghi, ma anche da suo fratello. Stavolta inizia davvero la sua nuova vita, cambiando il suo nome in Logan. Ora l’uomo ha una donna che lo ama, Kayla Silverfox, che gli racconta una leggenda: lo spirito della Luna e il lupo Kuekuatsheu (in inglese Wolverine) erano innamorati, ma Kuekuatsheu è stato separato dallo spirito della Luna con l’inganno e da allora non può più stare con lo spirito.

Questo racconto gli rimarrà impresso, e quando suo fratello Victor torna a trovarlo e uccide Kayla, Logan accetta l’aiuto che Stryker gli ha offerto per vendicarsi e uccidere l’assassino della sua amata. Prende parte ad un esperimento che rende il suo scheletro di adamantio, in modo che possa sconfiggere il suo avversario. Da quel momento Logan, per onorare la sua amata, si fa chiamare Wolverine. Durante il viaggio, Logan scopre che Stryker vuole eliminarlo, quindi si lascia aiutare da Gambit, un altro mutante, per trovarlo. Una volta arrivati sull’isola dove c’è la base di Stryker, Logan scopre che Kayla è viva ed è a sua volta una mutante. Inizialmente si sente tradito, ma quando la donna chiarisce, si riuniscono per liberare altri mutanti tenuti come prigionieri sull’isola e Logan combatte contro un supermutante chiamato Arma XI. Dopo la fine del combattimento, Stryker piazza una pallottola di adamantio nel cranio di Logan, cancellandogli la memoria. Da questo punto Logan non ricorda più nulla della sua vita, se non il suo nome e il modo in cui lo chiamano: Wolverine.

La salvezza di Logan | Aperit-Hero: Wolverine e la maledizione dell’immortalità

Dopo gli eventi visti nel suo film di origini, Logan vive una vita solitaria, facendo diversi tipi di lavori, senza mai riuscire a trovare il suo posto nel mondo. Vive una vita pessima, nella completa solitudine, senza mai usare i suoi poteri per proteggere gli altri, ma usandoli solo per sé. Le cose cambiano quando incontra Marie, alias Rogue, una giovane mutante capace di risucchiare l’energia di chiunque tocchi. I due si incontrano in un bar dove Logan partecipa a combattimenti clandestini. Fanno amicizia e lasciano il locale insieme, finché non vengono attaccati da un altro mutante: Sabretooth. Logan e Marie vengono poi salvati da Tempesta e Ciclope, poco dopo Wolverine si risveglia in una scuola chiamata X-Mansion. In questo posto la vita di Logan migliora, grazie all’aiuto del preside della scuola, il Professor Charles Xavier, un mutante telepate che ha creato la scuola appositamente per accogliere ed istruire i mutanti. Un luogo sicuro per chi cerca una casa, ma soprattutto una famiglia.

Con gli X-Men, Logan trova una nuova famiglia. Gli X-Men sono stati creati per combattere contro altri mutanti che vogliono distruggere la razza umana, un’ideale creato dal migliore amico di Xavier, Erik Lehnsherr, conosciuto come Magneto. Con gli X-Men, Logan fa nuove amicizie, trova una famiglia con cui stare e si innamora di nuovo, grazie a Jean Grey. Jean diventa una delle persone più importanti nella vita di Logan, ma anche quella che ha scatenato uno dei più grandi traumi nella memoria del nostro antieroe. Quando Jean perde il controllo, infatti, Logan è costretto a ucciderla, per salvare il mondo da un potere in grado di spazzare via ogni cosa. Da quel momento, Logan ha continui ricordi di lei, soffre moltissimo la sua mancanza e non riesce a perdonarsi per averla uccisa. Si ritiene un mostro, una bestia indomabile che uccide senza criterio. Un altro trauma nella sua vita che lo isola ancora di più. spaventandolo a tal punto da non voler più avere legami con nessuno.

Salva il futuro | Aperit-Hero: Wolverine e la maledizione dell’immortalità

Arriviamo al momento più doloroso: Logan. Innanzitutto questo film su Wolverine è completamente diverso da tutti i cinecomic, non solo dai film degli X-Men. Qui non si fa più un cinecomic, ma un vero e proprio film d’autore, dove si parla di un uomo stanco, invecchiato e malato, consapevole che la sua fine sta per arrivare e che deve capire cosa farsene dei suoi ultimi giorni. Siamo nel 2029, in un mondo completamente privo di mutanti, gli ultimi rimasti sono Wolverine, Xavier e Calibano. Non sono ben chiare le dinamiche, ma il film lascia intendere che i mutanti siano scomparsi dopo uno sterminio da parte di un gruppo di criminali anti-mutanti noti come Reavers. Logan lavora come autista di limousine per accaparrarsi abbastanza soldi da prendere Xavier e Calibano e lasciare il Texas per un posto migliore. Le cose cambiano quando nella sua vita appare Laura, una ragazzina mutante di 11 anni che si scopre essere la figlia di Logan. Laura è stata creata da un esperimento, usando il DNA di Wolverine, insieme a molti altri ragazzini mutanti. Questi sono stati creati per aiutare i mutanti a rinascere. Logan non è molto convinto all’idea di dover accompagnare sua figlia all’Eden, il posto dove si trovano gli amici di Laura. Ma a convincerlo c’è Xavier, che lo raccomanda di accompagnarla per salvare la razza mutante.

Incontrano delle grosse difficoltà durante i loro viaggio, i Reavers cercano di fermarli e ucciderli. Quando i tre si fermano ad aiutare una famiglia a richiamare i cavalli dopo un incidente in autostrada, la famiglia li invita nella loro fattoria a riposare. Quella notte furono colti di sorpresa e, mentre Logan era fuori, i Reavers rilasciano X-24, che sarebbe un clone perfetto di Wolverine. Il clone uccide Xavier e Logan non è più motivato a portare Laura all’Eden dopo aver sepolto il suo amico. Infine, sua figlia lo convince ugualmente e trovano finalmente il posto, dove Logan decide di aiutare i giovani mutanti a salvarsi. I Reavers li trovano ancora una volta, ma grazie ad un mutageno, Logan si rafforza e combatte contro i criminali, affrontando il suo clone in un ultimo scontro. Uno scontro che purtroppo si rivela mortale per Logan, infilzato dalla radice di un albero. Laura uccide il clone e Logan guarda sua figlia, tenendola per mano. Dopo aver realizzato di aver salvato sua figlia, Logan muore serenamente tra le sue braccia. La storia di Wolverine finisce con sua figlia che lo seppellisce insieme ai suoi amici, che creano una croce con dei rami e la piazzano sulla tomba. Infine, Laura prende la croce e la riposiziona, formando una X, in memoria dell’ultimo degli X-Men, Wolverine.

Un uomo che trova la sua pace

Dopo aver rivissuto (e pianto) la vita di Logan, facciamo una riflessione su questo grandissimo personaggio. Logan è un uomo che ha vissuto nella solitudine. I suoi geni mutanti gli permettevano di generarsi continuamente e quindi di essere immortale. Il problema, però, e questo è quello che ci insegna Logan, è che l’immortalità è una maledizione. I superficiali diranno che non morire mai sia fantastico, ma essere immortale significa vedere tutti i tuoi cari morire, e questo crea un ciclo infinito di solitudine. Col passare del tempo, dopo tutte le persone che hanno abbandonato la sua vita, ha trovato grosse difficoltà nel legarsi a qualcun altro. Questo perché Logan sapeva che tutti sarebbero usciti dalla sua vita, in un modo o nell’altro. Questo è un vero e proprio tormento e l’unica soluzione a tutto questo è una fine. Ogni grande storia deve avere una fine, o diventa un incubo viverla. Ci ha messo 200 anni per arrivarci, ma alla fine anche Logan è arrivato alla fine della sua vita. Anche se è stata una vita molto triste e solitaria, Logan ha trovato la pace.

Cosa ne pensi? Ti piace il personaggio di Wolverine? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Continua a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Aperit-Hero, ogni sabato alle ore 18!

