Pirelli e Porsche, inseme anche per la nuova Cayenne

Per equipaggiare la nuova generazione di Cayenne, Pirelli e Porsche hanno sviluppato una linea di pneumatici ideati appositamente per garantire alte prestazioni e massima sicurezza di marcia

Come accade dal lontano 2003, anno di lancio della prima generazione della Cayenne, Pirelli e Porsche continuano a collaborare per garantire ai loro clienti degli pneumatici di primo equipaggiamento all’altezza delle aspettative. Anche la nuova serie del SUV di Stoccarda sarà quindi equipaggiato da gomme Pirelli, nel rispetto di un comune impegno che ha portato i due prestigiosi marchi a rendere disponibili per questa vettura le P Zero per tutte le misure di cerchioni previste.

In particolare, per la nuova Porsche Cayenne sono stati espressamente sviluppati pneumatici di tipo P Zero, Pzero Corsa e Scorpion Winter 2, collaudati direttamente dalla casa madre per la guida con temperature rigide. Per alcuni mercati particolari sono stati messi a listino anche gli Scorpion Zero All Season. Come già anticipato, tutte queste tipologie di gomme Pirelli sono disponibili in tutte le misure dei cerchioni Porsche, che vanno dai 20” sino ai 22”.

Pirelli e Porsche: sicurezza e piacere di guida sempre al primo posto

Doti dinamiche, piacere di guida e sicurezza nelle risposte, sempre precise ed affidabili, sono solo alcuni dei principi guida che accomunano da sempre Pirelli e Porsche. Le nuove P Zero sviluppate per la Porsche Cayenne non fanno eccezione e si confermano il top di gamma in quanto a tenuta di strada, anche in condizioni di emergenza o sul bagnato, situazioni in cui rappresentano un assoluto punto di riferimento. Ovviamente non temono nemmeno le alte velocità, con relativi trasferimenti di carico, tipici di una vettura dotata di potenza e coppia capaci di mettere facilmente in crisi altre gomme non calibrate secondo questi parametri.

Tuttavia, per chi non si dovesse accontentare di queste già notevoli prestazioni, Pirelli e Porsche propongono P Zero Corsa, una gomma sviluppata per un utilizzo ancora più estremo e sportivo, a suo agio anche nell’utilizzo in pista, dato che deriva direttamente dagli pneumatici che equipaggiavano la Cayenne GT che nel 2021 fece registrare il record al Nürburgring. Oltre a ciò, questi pneumatici possono ovviamente beneficiare della grandissima esperienza di Pirelli nella fornitura di pneumatici sportivi ad alte prestazioni in moltissimi campionati tra quelli che si disputano annualmente.

Porsche Cayenne: una gamma di pneumatici su misura

Come se ciò non bastasse, la nuova Porsche Cayenne è una tra le poche ‘privilegiate’ a poter vantare un Pirelli Scorpion Winter 2 regolarmente omologato per tutte le misure di cerchioni disponibili. Pirelli e Porsche hanno collaborato per sviluppare uno pneumatico in grado di garantire sicurezza di marcia in condizioni difficili, come ad esempio neve e bagnato, mantenendo comunque doti dinamiche molto elevate in condizioni di asciutto. Un risultato che garantirà a tutti i proprietari di Porsche Cayenne grande divertimento in massima sicurezza e che conferma saldamente la posizione di Pirelli come punto di riferimento mondiale tra i produttori di pneumatici di prima scelta.

