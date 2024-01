The Finals: trucchi e consigli per iniziare col piede giusto

Se volete che di finale ci sia solo la vostra vittoria, lasciate fare a noi: abbiamo trucchi e consigli per tutti i giocatori di The Finals

Dai più “casual” agli aspiranti campioni, abbiamo trucchi e consigli per tutti quelli che tra voi intendono giocare a The Finals. Lo sparatutto free-to-play è divertente è frenetico, e per quanto siano “piccole” le sparatorie, nel corso delle partite è possibile causare davvero parecchia distruzione. Ma, si sa, nei polveroni il campo visivo è limitato e, con esso, la comprensione di ciò che sta accadendo. E siccome il gioco non si ferma al solo concetto di piazzare una pallottola sul grugno del vostro avversario per poi ripulirlo a dovere, le cose da imparare possono essere tante. Vero: il gioco sa pure essere clemente coi novizi, ma non per questo vi tiene per mano su diverse meccaniche utili. Ed è qui che subentra il nostro piccolo vademecum. Alla stesura dell’articolo, non c’era alcuna traduzione italiana; basatevi sulle nostre approssimazioni.

Tutti per un ruolo, un ruolo per tutti | Trucchi e consigli per The Finals

Partiamo dal principio, cardine di tutti i consigli per The Finals: nel gioco ci sono tre diverse classi, e ciascuno di questi archetipi porta con sé i vari trucchi per la strategia che volete adottare. Vorrete sapere in cosa eccelle il personaggio, perché a seconda del “peso” può avere diverse opzioni. La prima è la classe leggera: si specializza nell’avanscoperta, nel sabotaggio e nel combattimento. A seguire abbiamo il peso medio, ovvero l’asso della cura, della raccolta di informazioni e della negazione in una specifica area. Se però preferite giocare pesante, aspettatevi di eccellere nella distruzione, nella soppressione e nelle fortificazioni. Certo, puntare alle eliminazioni può essere una bella tentazione, ma giocare sui vostri punti di forza sarà una benedizione per le partite classificate.

Situazioni tipo | Trucchi e consigli per The Finals

Se prima siamo stati poco chiari, va benissimo: è semplicemente una dimostrazione di quanto ripida possa essere la curva di apprendimento nel metagame di questo specifico gioco. Proprio per questo, dunque, sarebbe più opportuno darvi qualche esempio. Un personaggio leggero può contrastare gli scudi con le granate glitch, per esempio. Allo stesso modo, la classe media può supportare gli alleati con i raggi curativi, oltre a stendere gli avversari con armi precise e dall’alto potenziale offensivo. I giocatori che puntano sulla classe pesante, però, godono proprio di quegli stessi scudi citati poco fa, che al di là di quell’unica arma in grado di neutralizzarli permettono di negare qualsiasi danno a loro diretto. Cercate di creare squadre bilanciate nei diversi ruoli, dunque!

Arsenale da avere | Trucchi e consigli per The Finals

Che intendevamo prima con “negazione di una specifica area”? Non è nulla di scolpito nel marmo, ma quello di portarsi dietro armi in grado di rendere invivibile una zona (come le granate incendiarie, o pyro grenades, nonché le mine a gas), di distruggerla (plastico/C4 o lanciarazzi) o semplicemente di attraversarla (piattaforme di lancio, zipline, rampini). Il movimento e la distruzione, se usati in tandem, vi semplificheranno la vita nelle prime partite per poi fornirvi parecchio potenziale strategico man mano che vi fate le ossa. È così che imparerete a padroneggiare le meccaniche di gameplay. Potete anche evitare di sfruttare il giusto equipaggiamento nelle occasioni adeguate, ma per farlo dovrete aver fatto un po’ di esperienze. Alla gavetta non si sfugge!

Rompete le uova nel paniere al nemico | Trucchi e consigli per The Finals

Il modo migliore per difendere un obiettivo è renderlo difficile da raggiungere. Per farlo, potete usare la gelatina (Goo) per bloccare i sentieri alternativi, nonché piazzare le piattaforme di lancio (jump pads) dietro le finestre o, perché no, barricare direttamente i colli di bottiglia. Senza contare, poi, che le zipline si possono pure distruggere. Cercate di essere quanto più “fastidiosi” possibile, per quanto l’agonismo rischi di rendere tossico il metagame stesso, al fine di dare alla vostra squadra quel poco tempo che può separare la vittoria dalla sconfitta. A volte è veramente questione di pochi secondi!

“Struca el butòn” | Trucchi e consigli per The Finals

Esiste qualcosa di più “old school” di colpire un pulsante da lontano con un’arma? Ebbene, questo è uno stratagemma valido per azionare ponti ed ascensori da lontano, in modo tale (a seconda dei vari casi) da rallentare la fuga dei nemici o accelerare la vostra. Lo spazio per la creatività strategica non manca: alzare un ponte per poi sfruttare una piattaforma di lancio sulla superficie inclinata? Sì, si può fare! Non solo, permette di evitare ai giocatori di classe pesante di avere vita facile sfruttando le posizioni rialzate di mappe come Monaco. Se poi gli avversari sono sprovvisti di opzioni per la loro mobilità… poveri loro!

Barilozzi amaranto e altre storie | Trucchi e consigli per The Finals

Sapevate che le varie taniche colorate, nonché le bombole e i barili, si possono raccogliere e lanciare per avere un vantaggio tattico? (Su PC, occorre premere F e usare il tasto sinistro del mouse.) Ora lo sapete, e se bazzicate gli sparatutto da tanto tempo quanto noi saprete anche di poter pregustare un bel botto. Tenete solo conto del possibile ritardo prima dell’esplosione, a meno che non spariate qualche proiettile in direzione della bomba. Colpendo alcuni punti critici degli oggetti in questione, come ad esempio le valvole, avrete tra le mani un potenziale ordigno con cui guadagnarvi un vantaggio maligno, per giunta con un bel ghigno. Su, lo sappiamo benissimo che non siete qui per fare amicizia.

World of Goo | Trucchi e consigli per The Finals

Parlavamo del Goo un attimo fa, giusto? Ebbene, vediamo di capire insieme quanto utile si possa rivelare la gelatina. Sì, può bloccare i corridoi, è vero, ma può anche trasformarsi in una barricata degna di Fortnite. Non basta? Allora usatela per creare ponti, intrappolare i nemici, bloccare certi obiettivi e quant’altro. Una classe pesante, se combinata con l’apposita arma (la Goo Gun), può creare piattaforme per sostenere sé stessa e i suoi compagni. Attaccare i nemici da punti inaspettati e scalare muri senza l’utilizzo di piattaforme di lancio o zipline sono solo alcuni dei possibili vantaggi della sostanza viscosa.

E gli svantaggi?

L’utilizzo corretto della gelatina sarà anche l’ultimo dei nostri consigli, ma ci sono anche dei trucchi da tenere a mente nel caso siano gli avversari a sfruttarla nelle vostre partite a The Finals. Per fare un esempio su tutti, il fuoco può farsi strada nel Goo allo stesso modo di un grissino in un tonno in scatola (sempre che non siate troppo giovani per cogliere la citazione). Abbiamo già menzionato le granate incendiarie, giusto? Provate ad usarne una e voilà, il muro di gelatina si è sciolto. Insieme al nemico che ne ha ricavato una piattaforma, naturalmente, dovesse credersi più furbo di voi. La ruota gira, però, quindi evitate di cascare voi in questo genere di trappola!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.