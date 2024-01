Sabrent presenta il nuovo SSD Rocket 5 Gen 5 da oltre 14.000 MB/s

L‘azienda Sabrent ha presentato nelle ultime ore il suo nuovissimo e velocissimo SSD Rocket 5 Gen 5 da oltre 14.000 MB/s

Sabrent si è impegnata a fondo per portare sul mercato questo nuovo prodotto. Ha lavorato a stretto contatto con Phison per sviluppare nuovi hardware, come la nuova linea di SSD Gen 5, che si spinge fino a 14.000 MB/s e oltre. L’unità SSD Sabrent Rocket 5 Gen 5 non è solo in grado di raggiungere velocità di lettura sequenziale di oltre 14.000 MB/s. Infatti può raggiungere velocità di scrittura sequenziale di oltre 12.000 MB/s. Superando così le unità SSD PCIe 5.0 esistenti sul mercato. L’unità SSD Rocket 5 Gen 5, sviluppata in collaborazione con Phison, ha superato le aspettative e i limiti di prestazioni. Così da diventare sul mercato l’unità SSD Gen 5 più veloce.

Dettagli sul nuovo Sabrent SSD Rocket 5 Gen 5

L’obiettivo di sabrent è quello di migliorarli e di aumentare il più possibile le prestazioni. In questa fase, sono stati superati i 14.000 MB/s in lettura e i 12.000 MB/s in scrittura. Le prestazioni dell’unità SSD Rocket 5 Gen 5 nei test CrystalDiskMark sono notevoli. Raggiungere oltre 14.000 MB/s in lettura sequenziale e oltre 12.000 MB/s in scrittura sequenziale è un risultato significativo. Questi risultati dimostrano il potenziale dell’SSD Rocket 5 Gen 5 e stabiliscono un nuovo punto di riferimento nel mercato delle SSD. Un’altra metrica fondamentale sono i risultati casuali 4K Q1T1, dove son stati raggiunti 107 MB/s in lettura e 479 MB/s in scrittura, davvero impressionanti. Non solo i risultati di CrystalDiskMark sono impressionanti, ma lo vediamo anche in altri benchmark, come 3DMark Storage Test, PCMark Storage Tests, Anvil, ATTO e altri.

Caratteristiche

Una delle preoccupazioni degli utenti che utilizzano le unità SSD di quinta generazione è che si surriscaldano molto e spesso si bloccano o addirittura si bloccano in caso di carichi pesanti. I test dimostrano che le nuove Rocket 5 funzionano in modo migliore rispetto alle precedenti unità SSD Gen 5. La maggior parte delle schede madri in grado di gestire le unità SSD Gen 5 con soluzioni di raffreddamento integrate è in grado di gestire queste nuove unità senza problemi.

Non è necessario installare i giganteschi raffreddatori per SSD che spesso vengono utilizzati. Se lo si desidera, sarà disponibile un dissipatore di calore per SSD per i sistemi che non dispongono di un dissipatore di calore integrato. O per l’uso su schede di espansione che funzionano in uno slot PCIe. Raccomandiamo di utilizzare il Rocket 5 con un dissipatore di calore, sia esso il dissipatore di calore integrato nella scheda madre o il dissipatore di calore Sabrent Gen 5. Questo nuovo dissipatore di calore non emette un fischio acuto ed è adatto a queste nuove unità SSD.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovissimo Sabrent SSD Rocket 5 Gen 5? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).