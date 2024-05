Opel Grandland: il nuovo SUV debutta a Eisenach

Nasce nello stabilimento di Eisenach il nuovo Opel Grandland, un SUV elettrico che unisce innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente

Il 2 maggio 2024, il nuovo Opel Grandland ha svelato il suo fascino “elettrico” presso lo stabilimento di Eisenach in Turingia. Questo SUV top di gamma rappresenta un passo fondamentale nella strategia di Opel verso la mobilità sostenibile. È il perfetto connubio tra innovazione tecnologica, prestazioni eccellenti e attenzione all’ambiente. La produzione del nuovo SUV è motivo di orgoglio per lo stabilimento di Eisenach, completamente trasformato in una “fabbrica elettrica”. Un nuovo reparto batterie e una linea di produzione flessibile per tutte le varianti di propulsione testimoniano l’impegno del marchio tedesco nella produzione di veicoli ecocompatibili. Per la prima volta nella sua storia, il SUV abbraccia la mobilità elettrica al 100%, offrendo un’autonomia di guida fino a 700 chilometri nel ciclo WLTP. Un motore elettrico di ultima generazione e una batteria ad alta capacità da 98 kWh garantiscono prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente.

Nuovo SUV Opel Grandland in un sito produttivo d’avanguardia

La trasformazione dello stabilimento di Eisenach ha richiesto un investimento di 130 milioni di euro. Nuovi reparti, come quello dedicato all’assemblaggio dei pacchi batteria, e un sistema produttivo adattato per la realizzazione di veicoli elettrici rappresentano l’eccellenza ingegneristica tedesca. L’impegno di Opel per la sostenibilità si concretizza nella realizzazione di un parco solare da 20 megawatt e di una pompa di calore da 1,5 megawatt presso lo stabilimento di Eisenach. Inoltre, la catena di approvvigionamento verrà riallineata per favorire il trasporto su rotaia, riducendo ulteriormente le emissioni di CO2.

Il nuovo Opel Grandland rappresenta un punto di riferimento nel panorama automobilistico. La sua tecnologia all’avanguardia, le sue prestazioni elevate e il suo rispetto per l’ambiente lo rendono il protagonista ideale della mobilità del futuro. Un SUV che non solo brilla a Eisenach, ma è pronto a conquistare le strade del mondo con il suo fascino elettrificante e le sue linee innovative.

