Anidride carbonica: arriva una svolta per la fissazione sintetica in cellule viventi

Per affrontare i cambiamenti climatici, i ricercatori del Max-Planck-Institute sono riusciti ad ottenere la fissazione sintetica dell’anidride carbonica in cellule viventi

I cambiamenti climatici rappresentano una vera e propria emergenza da affrontare per salvaguardare il nostro pianeta. In un’ottica di approccio alla crisi climatica, i ricercatori del Max-Planck-Institute for Terrestrial Microbiology hanno ottenuto risultati importanti nei confronti della fissazione sintetica del biossido di carbonio (CO2) in cellule viventi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis, e appare come l’inizio di una rivoluzione perché consentirebbe di catturare e convertire la CO2 in modo innovativo. Questa scoperta va in supporto anche del settore delle risorse biotecnologiche, in particolare per quanto riguarda la produzione di biocarburanti, biomateriali e farmaceutici.

Fissazione sintetica dell’anidride carbonica all’interno delle cellule viventi

I ricercatori del Max-Planck-Institute for Terrestrial Microbiology hanno creato un nuovo ciclo biochimico sintetico, noto come “ciclo THETA”. Questo ciclo è in grado di convertire due molecole di CO2 in un Acetil-CoA per ciclo. Questa scoperta porta una ventata di innovazione non solo nell’ambito dei cambiamenti climatici, ma anche nella biologia sintetica. Presenta, infatti, per la prima volta la possibilità di progettare percorsi di fissazione della CO2 totalmente nuovi e più efficienti di quelli sviluppati a livello naturale. Il “ciclo THETA” richiede l’uso di 17 biocatalizzatori e si basa sui due enzimi di fissazione dell’anidride carbonica più rapidi tra quelli conosciuti. Si tratta della crotonil-CoA carbossilasi/riduttasi e della fosfoenolpiruvato carbossilasi. Sono enzimi che sono stati scoperti nei batteri, per questo il ciclo diviso in tre moduli è stato implementato nel batterio E.coli.

Abbiamo dimostrato la funzionalità dei tre moduli individuali in E. coli. Tuttavia, non siamo ancora riusciti a chiudere completamente il ciclo affinché E. coli possa crescere esclusivamente con CO2.

Questa la spiegazione di Shanshan Luo, autore principale dello studio, che mette in evidenza l’importanza del ciclo e di un approccio modulare per la sua implementazione ai fini della fissazione sintetica dell’anidride carbonica nelle cellule viventi.

