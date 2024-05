vivo Y100 4G: lo smartphone di fascia media con ricarica rapida

Il nuovo vivo Y100 4G è uno smartphone di fascia media che punta su processore affidabile, ricarica super veloce da 80W e display AMOLED immersivo.

Vivo ha lanciato ufficialmente un nuovo smartphone di fascia media in alcuni Paesi asiatici. Si chiama Y100 4G e punta a conquistare il mercato con un processore affidabile, una ricarica rapidissima e un comparto fotografico essenziale ma funzionale. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche.

vivo Y100 4G: prestazioni bilanciate e ricarica da urlo

vivo Y100 4G è equipaggiato con lo Snapdragon 685, un processore octa-core di fascia media che garantisce fluidità nell’utilizzo quotidiano, dal browsing online al gaming leggero. A stupire è sicuramente la tecnologia di ricarica rapida.

La batteria da 5000 mAh supporta infatti la ricarica FlashCharge da ben 80W, permettendoti di tornare operativo in pochissimi minuti. Niente più attese infinite per avere lo smartphone carico: con Y100 4G, pochi minuti collegato alla rete elettrica bastano per affrontare il resto della giornata.

Display immersivo e software aggiornato

L’esperienza multimediale è assicurata dall’ampio display AMOLED da 6.67 pollici. La tecnologia AMOLED offre neri profondi, colori vividi e un’ottima luminosità, ideale per godersi video, film e giochi in alta definizione.

Il dispositivo arriva sul mercato con l’ultima versione del sistema operativo Android 14 personalizzato con l’interfaccia Funtouch 14 di vivo. Ciò si traduce in un’esperienza utente fluida, intuitiva e ricca di funzionalità aggiuntive.

vivo Y100 4G: fotocamera essenziale ma versatile

Sul retro del vivo Y100 4G troviamo una configurazione a doppia fotocamera. La lente principale è da 50 MP e permette di scattare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di luce non ottimali. La seconda lente è da 2 MP e ha una funzione di supporto per la modalità ritratto, che sfoca lo sfondo e mette in risalto il soggetto principale.

La dotazione fotografica è pensata per un utilizzo quotidiano e informale, senza però rinunciare ad una buona qualità degli scatti.

Design elegante e resistente

Lo smartphone è disponibile in due eleganti colorazioni: Crystal Black e Breeze Green. Entrambe le versioni presentano un design moderno e lineare, con una scocca posteriore realizzata con materiali di qualità che donano al dispositivo un aspetto premium. Inoltre, lo smartphone vanta la certificazione IP54, che lo rende resistente a schizzi d’acqua e polvere.

Prezzo e disponibilità

vivo Y100 4G si posiziona come un medio gamma interessante dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. La versione con 8GB di RAM e 256GB di storage viene proposta a un prezzo di circa €230, che potrebbe subire variazioni in base al Paese di riferimento.

