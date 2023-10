Nissan: rivoluzione digitale nel design automobilistico

Nissan ha da poco inaugurato il nuovo spazio di presentazione del design, una rivoluzione digitale non indifferente. Vediamo i dettagli

Nissan Motor Co., Ltd. ha aperto le porte del suo nuovissimo spazio di presentazione del design presso il suo campus di progettazione ed ingegneria ad Atsugi, nella prefettura di Kanagawa. Questa innovativa struttura è progettata per sostenere la crescente digitalizzazione del processo di design, migliorando la qualità dello stesso e l’ampiezza delle ricerche per creare prodotti che soddisfino al meglio le esigenze dei clienti.

Un’esperienza immersiva nel design automobilistico di Nissan

La struttura utilizza una tecnologia all’avanguardia, tra cui uno schermo ultrawide curvo da 24K, un soffitto con schermo a colori, illuminazione controllabile da remoto e un sistema audio 7.1 canali. Questa combinazione crea un’esperienza coinvolgente che replica in modo realistico l’uso dei veicoli da parte dei clienti, unendo in modo innovativo il mondo fisico e quello digitale.

Convenzionalmente, i design dei veicoli venivano verificati utilizzando modelli fisici, un processo che comportava lunghi tempi di produzione, costi elevati e limitazioni nelle variazioni dei modelli. Tuttavia, oltre cinque anni fa, l’organizzazione di progettazione della società giapponese ha iniziato un percorso di trasformazione digitale, sfruttando anche la realtà virtuale (VR).

Il nuovo spazio utilizza un motore di gioco per creare contenuti di proiezione in tempo reale, consentendo di verificare i design in condizioni che assomigliano molto all’ambiente in cui i clienti utilizzano i veicoli, compresi cambi di luce in diverse fasi della giornata, condizioni meteorologiche e altri elementi naturali.

Per scopi di verifica, è possibile allineare veicoli sullo schermo e confrontare da vicino sottili differenze di design e colori. La possibilità di modificare rapidamente posizioni e angoli dei modelli in tempo reale semplifica e accelera il processo decisionale. Le immagini proiettate sullo schermo curvo e sul soffitto possono integrarsi con i modelli fisici esposti, creando uno spazio che consente ai progettisti di esplorare nuove frontiere di creatività, senza soluzione di continuità tra mondo reale e digitale.

Questa struttura, che funge anche da hub creativo, è accessibile online da qualsiasi luogo. La sua apertura a nuove possibilità di creazione di design mira a favorire un ambiente creativo inclusivo, interattivo, flessibile e attraente, eliminando le limitazioni geografiche e temporali. Cosa ne pensate di questa rivoluzione di Nissan? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!