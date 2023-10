Claudio Bisio racconta L’ultima volta che siamo stati bambini

Claudio Bisio ha parlato del suo primo film da regista, L’ultima volta che siamo stati bambini, in cui la commedia si unisce alla tragedia per eccellenza del Novecento e dell’olocausto

I bambini protagonisti della pellicola si chiamano Alessio Di Domenicantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis e Lorenzo McGovern Zaini. Hanno già una lunga filmografia alle spalle e li accomuna l’essere parte del primo film da regista di Claudio Bisio, L’ultima volta che siamo stati bambini, tratto dal romanzo omonimo di Fabio Bartolomei.

Il comico, passato dietro la macchina da presa per la prima volta, ha avuto l’importante avallo di Liliana Segre, che dopo aver visto il film ha espresso il proprio apprezzamento per la capacità di Bisio di rendere la freschezza e l’innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia che c’è sullo sfondo.

Claudio Bisio: attesa per il film d’esordio alla regia L’ultima volta che siamo stati bambini

Tra JoJo Rabbit e I Goonies, il film, scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci e prodotto da Sandra Bonzi, Claudio Bisio, Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone, sarà nelle sale distribuito da Medusa il 12 ottobre, pochi giorni prima dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento al Ghetto di Roma, che coinvolse 281 bambini, nessuno dei quali tornò indietro. La storia, come detto, mescola la tragedia con un tono lieve, se non di commedia, raccontando di alcuni amici che giocano alla guerra nella Roma del 1943, per poi partire in cerca del loro amico Lorenzo, ebreo portato via da casa in treno verso un luogo molto lontano. In parallelo, la storia di un soldato fascista, Federico Cesari, e di suor Agnese, Marina Fontana, che si mettono in viaggio per riportarli a casa. Un esodio promettente che nasce dall’innamoramento per un libro omonimo, come ricorda Bisio.

Un libro bellissimo, ma non pensavo subito alla regia. Ho preso i diritti, ne ho parlato con il produttore Massimo Di Rocco e Medusa, che mi hanno subito incoraggiato ad andare avanti. Abbiamo pensato a Bonifacci per la sceneggiatura, poi ci siamo trovati a discutere su chi avrebbe diretto il film. È uscito qualche nome, poi mi hanno detto, ‘perché non lo fai tu?’. Ho accettato con riserva, come il presidente del consiglio. Dovevo trovare gli attori giusti, che non fossero solo facce carine, perché nel film i bambini recitano in tutto e per tutto, anche con toni di commedia. Dopo mesi di casting li abbiamo trovati e a quel punto mi sono detto che potevo farlo e l’ho fatto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.