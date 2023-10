Expats: rivelata la data d’uscita della serie Prime Video con Nicole Kidman

Nicole Kidman immortalata nel poster ufficiale della prossima serie Prime Video, Expats. Tra le novità, anche la data d’uscita ufficiale

Prime Video rivela in esclusiva la data d’uscita ufficiale delle serie Expats. Presentato in anteprima al Toronto Film Festival, con protagonista l’attrice premio Oscar Nicole Kidman; tra le novità rimbalzate nel web è stato svelato anche il poster ufficiale. Oltre ad annunciare l‘arrivo della serie a partire dal 26 gennaio sulla nota piattaforma Prime Video, pone un grande indizio sulla sua ambientazione: l’universo di Hong Kong nel suo lato più tumultuoso e tormentano, vissuto attraverso gli occhi di tre giovani donne.

Diretta da Lulu Wang, Expats sarà disponibile su Prime Video a partire 26 gennaio. Scopriamo di seguito il poster ufficiale.

Expats: i dettagli sull’uscita della prossima serie Prime Video con protagonista Nicole Kidman

La strada vuota di un mercato di notte. Tristezza, e desolazione si scontrano violentemente verso l’eleganza e la compostezza dell’iconica Nicole Kidman. Ripresa su uno sfondo di solitudine in un mix di ordine e disordine; si sposa perfettamente con il labile confine portato avanti dalla storia.

Ambientata nella Hong Kong del 2014, Expats vede protagoniste le vicende di tre donne (Margaret, Hilary e Mercy), le cui esistenze si incontrano casualmente a seguito di una tragico incidente familiare. Basato sul romanzo bestseller internazionale di Janice Y. K. Lee, The Expatriates; la serie di Prime Video mette in discussione il fragile confine tra vittimismo e colpevolezza, attraverso tre visioni e ceti sociali.

Oltre alla già citata Kidman saranno presenti nel cast: Sarayu Blue; Ji-young Yoo; Brian Tee; Jack Huston, assieme alla nuova arrivata Tiana Gowen. Seguiranno i nomi di Bodhi del Rosario; Valarie Yu; Amelyn Pardenilla e Ruby Ruiz. Scritta da Park, Bell, Lee, Vera Miao e Gursimran Sandhu, vede nelle vesti di produttori esecutivi Lulu Wang, Daniele Melia, Per Saari, Alice Bell, Theresa Park e Stan Wlodkowski.

