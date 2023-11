Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada: aspettando Le Mans

Tutti gli appassionati la stavano aspettando: dopo che Isotta Fraschini aveva già annunciato l’arrivo di una vettura stradale derivata direttamente dalle corse, la Tipo 6 LMH Strada si fa ora apprezzare per le sue forme aerodinamiche ed emozionanti.

La nuovissima Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada è una hypercar decisamente esclusiva. Il redivivo brand italiano aveva già annunciato il suo arrivo in occasione della presentazione della vettura da corsa che dovrebbe prendere parte alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans. Non è certo la prima volta nella storia che una vettura praticamente da pista viene omologata per l’utilizzo stradale, tuttavia questa sportiva estrema si distingue per la sua essenza tremendamente selvaggia ed affascinante.

La Tipo 6 LMH Strada si presenta come una velocista di razza, senza fronzoli e con pochissime concessioni in fatto di confort e praticità. Tutti i contenuti tecnici sono unicamente orientati alla prestazione pura, come si può facilmente intuire osservando le curatissime soluzioni aerodinamiche e la forma del padiglione di ispirazione quasi aeronautica.

Sotto al cofano solo l’eccellenza della tecnica

A spingere l’Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada provvede un poderoso V6 turbo benzina da 3 litri di cubatura, in grado di esprimere una potenza di 750 CV. Come se questo non bastasse, il propulsore è supportato da un sistema ibrido che eroga ulteriori 270 CV, per una potenza totale che supera l’impressionante soglia dei 1000 CV. Questa power unit ha il compito di spingere una massa inferiore ai 1.000 kg da 0 a 100 km/h in meno di 2,2”.

La trazione è integrale e l’erogazione della coppia avviene sempre attraverso il meticoloso controllo del sistema ibrido Williams Advanced Engineering, abbinato alla gestione elettronica firmata da Bosch e ad una trasmissione sequenziale a 7 rapporti X-Trac. Al momento non sono ancora disponibili i rilievi della velocità massima, ma possiamo facilmente immaginare l’ordine di grandezza in gioco.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada: animo corsaiolo

Come si può intuire, l’Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada non è sicuramente la vettura ideale per andare in vacanza o fare shopping. Pochissimo lo spazio all’interno dell’abitacolo, caratterizzato dalla configurazione monoposto e dai numerosi controlli per regolare tutte le impostazioni relative alla power unit (e sono veramente moltissime!).

L’unica concessione alla comodità riguarda la maggiore altezza da terra rispetto alla versione da gara del mondiale WEC e la dotazione di pneumatici Pirelli P-Zero, più in linea con le esigenze stradali. Per ogni altra esigenza, i 12 fortunati proprietari dovranno… accontentarsi! D’altra parte tanta esclusività deve per forza avere un prezzo da pagare, e non solo in senso figurato.

3.250.000 euro è la cifra base per regalarsi una Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, ampiamente ripagati dalle prestazioni entusiasmanti e dagli sguardi increduli dei passanti. Praticamente impossibile passare inosservati con una vettura del genere! Tuttavia, nel caso in cui si avessero dubbi a riguardo, è possibile richiedere dettagli personalizzati.

