Devil May Cry, la serie anime Netflix annunciata con un trailer

Netflix ha annunciato la serie animata di Devil May Cry mediante il lancio di un teaser trailer al Geeked Week

Netflix e Studio Mir hanno annunciato una nuova serie animata: Devil May Cry, ovviamente basata sulla saga di Capcom. Tramite X, Studio Mir ha anche pubblicato un primo teaser trailer di annuncio, che vi mostriamo di seguito. Non viene indicata una data di uscita, ma il team scrive che è presto in arrivo. Il trailer mostra piccoli frammenti della serie nella quale Dante, protagonista principale, si mostra con un aspetto abbastanza giovanile e i capelli bianchi. La colonna sonora metal chiude il video nel pieno rispettando lo stile della saga.

Devil May Cry: il teaser trailer della serie animata Netflix

Studio Mir non è un team inesperto. La casa di produzione coreana si è occupata di molte altre serie pubblicate su Netflix, anche se perlopiù in co-produzione, tra le quali si possono menzionare Voltron: Legendary Defender, Lego Elves: Secrets of Elvendale, Kipo and the Age of Wonderbeasts, Dota: Dragon’s Blood e Lookism. Il curriculum di Studio Mir conta anche un supporto ad alcuni episodi di The Legend of Korra, supporto alla Stagione 3 di Harley Quinn e vai altri prodotti DC come My Adventures with Superman, Young Justice: Outsiders, The Death of Superman e non solo.

Parlando sempre di animazione, ricordiamo che è stata annunciata la data di uscita di Onimusha e tantissme altre in questa edizione del Geeked Week. Sembra che Netflix abbia puntato molto su questa kermesse, anticipando moltissime serie e nuovi progetti, ad esempio The Brothers Sun che vede protagonista l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh. Abbiamo visto troppo poco per avere un’opinione approfondita sulla serie di Devil May Cry, ma cosa ne pensate di questa primissima presentazione? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime notizie in tema di film e serie tv.

