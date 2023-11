Il Geeked Week 2023 ha lanciato annunci a non finire che hanno riempito di gioia il cuore degli appassionati: ecco la lista completa di tutti i prodotti che vedremo

Ora che lo sciopero degli attori e sceneggiatori è giunto al termine, non sono mancati i tanti annunci del Geeked Week 2023, dove la piattaforma streaming Netflix ha lanciato una bomba dopo l’altra mostrandoci dei prodotti molto interessanti che vedremo dall’anno prossimo in poi. Qui troverete la lista completa tra film, serie tv e serie animate. Armatevi di popcorn e bibite, perché ne vedremo delle belle. Iniziamo!

The Witcher: Sirens of the Deep | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Partiamo a bomba con un film animato dal mondo di The Witcher. In questa nuova avventura, Geralt verrà coinvolto in una guerra tra il mondo degli umani e il mondo delle creature marine degli abissi. L’uscita del film animato è prevista per la fine del 2024.

Masters of the Universe | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

L’eroe galattico He-Man ritorna in una nuova serie animata, dove affronterà di nuovo nemici temibili come Greyskyull, Skeletor e molti altri. Un aspetto molto interessante di questa nuova serie è che Skeletor è composto da parti robotiche, armato del potere della Motherboard. La serie sarà disponibile dal 25 gennaio 2024.

Avatar – La leggenda di Aang | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Netflix ormai campa con gli adattamenti: Avatar – La leggenda di Aang è basato sull’omonima serie animata di Nickelodeon. Questo adattamento seguirà le vicende del nomade dell’Aria Aang, risvegliatosi in un mondo distrutto dalla guerra. Partirà per un’avventura insieme ai suoi due amici Sokka e Katara con l’obiettivo di assumere il ruolo del nuovo Avatar. Il live-action arriverà nel 2024.

Ultraman: Rising | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Il campione di baseball Ken Sato torna in Giappone ad indossare le vesti del supereroe Ultraman. Si ritroverà coinvolto in una situazione non prevista, dove dovrà affrontare l’ascesa del suo peggior nemico. Alla regia troviamo Shannon Tindle e John Aoshima, entrambi registi di Kubo e la spada magica. Ultraman: Rising arriverà su Netflix nel 2024.

Il principe dei draghi | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Torna la serie animata con la sesta e penultima stagione. In questi nuovi episodi, due principi umani e un assassino elfo dovranno unire le loro forze per porre fine a una guerra in corso tra i loro regni e portare la pace. La sesta stagione arriverà nel 2024.

Blood of Zeus | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Anche la seconda stagione di Blood of Zeus si è mostrata al Geeked Week in anteprima. La serie è ambientata nell’Antica Grecia e il protagonista scopre di essere figlio di Zeus. Questa scoperta gli rivelerà il suo scopo nella vita: salvare il mondo da un esercito demoniaco. La seconda stagione della serie di Charley Parlapanides e Vlas Parlapanides arriverà nel 2024.

My Daemon | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

My Daemon è una serie animata di fantascienza prodotta dall’emergente casa di produzione thailandese Studio Igloo. La storia parla di un ragazzino di nome Kento, che compierà un viaggio in un Giappone post-apocalittico per salvare la vita di sua madre, insieme alla sua amica demone Anna. I due affronteranno delle forze malvagie durante la loro missione. La serie arriverà a breve: 23 novembre.

Jurassic World: Chaos Theory | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Dopo la serie animata Jurassic World: Nuove avventure, Netflix ci riporta nel mondo dei dinosauri con Jurassic World: Chaos Theory. La serie sarà ambientata dopo gli eventi di Jurassic World: Il regno distrutto e prima o durante gli eventi di Jurassic World: Il dominio. La serie mostrerà quello che è successo dopo la caduta del parco, dove i dinosauri sono a piede libero nelle aree civilizzate. I dinosauri torneranno su Netflix nel 2024.

Onmyoji | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Onmyoji è l’adattamento della serie di romanzi di Baku Yumemakura. La serie affascinerà il pubblico con il suo mondo mistico e una storia ricca di battaglie contro demoni. Netflix ha mostrato in anteprima una clip dell’anime. L’appuntamento è fissato per il 28 novembre.

Exploding Kittens | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Il protagonista della serie Lucifer, Tom Ellis, torna in una nuova serie animata per adulti in cui dà la voce al protagonista God Cat in Exploding Kittens. La serie comedy basata sull’omonimo gioco di carte mostra l’eterno conflitto tra Paradiso e Inferno che raggiunge livelli epici, quando Dio e il Diavolo giungono sulla Terra nei corpi di gatti domestici. La serie animata uscirà nel 2024.

Devil May Cry | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Gli adattamenti non finiscono qui: arriva la serie animata sull’amato e popolare videogioco Capcom Devil May Cry. Delle forze oscure cercano di aprire un portale tra il mondo degli umani e il mondo dei demoni. Un orfano cacciatore di demoni e mercenario su commissione, Dante, sarà l’unica salvezza del mondo umano e dovrà affrontare l’orda di demoni che invadono la Terra. Netflix ha annunciato la serie con una featurette. Dante arriverà sulla piattaforma streaming nel 2024.

Terminator: The Anime Series | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Nel 2022 inizia una guerra infinita tra esseri umani e macchine assassine, tutto perché nel 1997 l’intelligenza artificiale Skynet prende coscienza di sé e dichiara guerra al genere umano. Un soldato viene mandato indietro nel tempo per cambiare il destino del mondo, torna nel 1997 per proteggere lo scienziato Malcolm Lee, al lavoro su un’intelligenza artificiale che possa contrastare Skynet e salvare l’umanità. Mentre Malcolm inizia ad affrontare i suoi dubbi morali sulla sua creazione, arriva un assassino proveniente dal futuro che altera le sorti dei suoi tre figli. Questa è la trama di Terminator: The Anime Series, che si è mostrato in un trailer. La serie arriverà su Netflix il prossimo anno.

Scott Pilgrim Takes Off | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Una delle serie più attese sulla piattaforma, Scott Pilgrim Takes Off, si è mostrata nel trailer finale. Basata sulla graphic novel di Bryan Lee O’Malley, la serie parla di Scott Pilgrim, un ragazzo che conosce la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, e deve affrontare i suoi sette ex malvagi per poter uscire con lei. Le cose diventano ancora più complicate quando Scott accompagna Ramona, i suoi ex e i suoi amici in un misterioso e intrigante viaggio alla ricerca dell’amore. Quest’ultimo trailer si è mostrato a pochissimi giorni dalla sua uscita, il 17 novembre.

Damsel | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

La protagonista di Stranger Things, Millie Bobby Brown, torna in una nuova produzione Netflix. Nel film l’attrice interpreta la principessa Elodie, che viene corteggiata da un principe e si prepara ad una vita regale. La vicenda prende una brutta piega quando la famiglia del principe la getta in una grotta con un drago per ripagare un antico debito. Elodie dovrà combattere per la sua sopravvivenza.

Sonic Prime | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

La nuova serie di Sonic Prime si è mostrata in uno sneak peek, che mostra Sonic e i suoi amici all’interno di un viaggio nel multiverso con un cristallo mistico chiamato Paradox Prism. Il Prisma si rompe durante uno scontro tra Sonic e il Dr. Eggman, scatenando il caos nel multiverso che qui prende il nome di Shatterverse. La serie tornerà nel 2024.

Code 8 Parte II | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Il sequel del film con Stephen Amell e Robbie Amell si è mostrato in un teaser trailer all’evento di Netflix. I protagonisti Connor (Robbie Amell) e Garrett (Stephen Amell) dovranno aiutare una ragazza teenager che cerca vendetta contro un sergente della polizia che ha ucciso ingiustamente il fratello della giovane. I tre uniranno le forze per fermare il sergente corrotto, che userà tutte le armi a sua disposizione per non essere incriminato.

Yu Yu Hakusho | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Dopo il successo di One Piece, arriva anche Yu Yu Hakusho, adattamento del manga Yu degli spettri. Yusuke Urameshi, un giovane bullo, muore dopo aver salvato un bambino dall’essere investito da un auto, ma la sua morte non era prevista dal mondo degli spiriti. Dimostrando la sua purezza, il figlio del Re degli Spiriti Enma propone al ragazzo di diventare il detective del mondo degli spiriti, e insieme alla traghettatrice di anime del fiume Sanzo, Botan, inizia a salvaguardare la pace tra il mondo degli umani e il mondo degli spiriti.

Il problema dei 3 corpi | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Dai creatori di Game Of Thrones arriva una nuova serie tratta dal romanzo di Liu Cixin. Un progetto militare segreto nella Cina della rivoluzione industriale manda segnali nello spazio cercando di contattare vite aliene. Ci riescono, ma contattano il pianeta sbagliato: Trisolaris, unico superstite di un sistema con tre soli. Gli abitanti di Trisolaris sono spietati e imprevedibili, hanno raso al suolo undici pianeti. I trisolariani si trovano in pericolo, sanno che prima o poi il loro pianeta cadrà in uno dei tre soli, motivo per cui cercheranno di invadere la Terra per sopravvivere. La razza umana si trova davanti a un dilemma: combattere gli invasori o aiutarli a spazzare via una civiltà corrotta? La serie uscirà il 21 marzo 2024.

Orion and the Dark | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

Arriva il nuovo film della Dreamworks Animation, Orion and the Dark, che si è mostrato in un trailer. Orion sembra un bambino come gli altri, ma ha molte paure, anche le più irrazionali, ma la sua più grande paura è il buio. Il buio arriva un giorno in forma fisica dal bambino e lo porta in un viaggio intorno al mondo per mostrargli che non ha nulla da temere dalla notte. Tra i due si creerà un legame e Orion imparerà ad accettare l’ignoto e a non permettere più alla paura di dominarlo. Il film d’animazione arriverà su Netflix il 2 febbraio 2024.

The Brothers Sun | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

La nuova serie The Brothers Sun, con protagonista Michelle Yeoh, si è mostrata in un primo teaser trailer. La serie è ambientata a Los Angeles e Taiwan e narra le vicende di una famiglia sfasciata e complicata. Charles Sun, un gangster di Taipei abituato a essere un serial killer, va a Los Angeles per proteggere sua madre Ellen e il suo fratello minore Bruce, completamente all’oscuro della verità sulla loro famiglia, dopo che suo padre è stato ucciso da un assassino misterioso. I tre dovranno guarire le ferite della separazione e capire cosa significa far parte di una famiglia prima che i loro nemici li uccidano.

The Umbrella Academy Stagion e 4 | Geeked Week 2023: tutti gli annunci di casa Netflix

The Umbrella Academy è una delle serie più viste e amate della piattaforma streaming e torna con una quarta e ultima stagione. Non sappiamo molto sulla trama, ma gli attori del cast confessano di essere molto entusiasti di quest’ultima stagione e promettono che ci sarà tanto divertimento e che sarà la stagione migliore della serie. La quarta stagione arriverà nel 2024.

Un anno pieno di serie!

Con questo Geeked Week 2023, Netflix ha proposto tantissimi prodotti che riempiranno tutto il 2024, tra serie animate, adattamenti live-action, serie tv e film. Gli annunci sono così tanti che Netflix non rimarrà un solo mese privo di nuovi prodotti da vedere e noi ne siamo più che felici!

