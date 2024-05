F1, Qualifiche Sprint: ecco chi ha fatto la pole position

La F1 è di scena negli USA alla volta del GP di Miami dove da poco si sono concluse le qualifiche che definiranno la griglia della gara sprint di domani . A prendersi la prima piazzola domani sarà Max Verstappen

Da poco sono terminate le qualifiche sprint del GP di Miami 2024 di F1. Pista che già dai primi giri delle monoposto si presenta molto scivolosa e con un’evoluzione del tracciato importante. Già dalla SQ1 possiamo vedere una sessione che si preannuncia tiratissima, con i tempi che segnano fucsia a turno tra i piloti ad ogni crono.

A non accedere alla seconda sessione troviamo Albon, Gasly, Zhou, Bottas ed il pilota di casa Logan Sargeant. Nella prima sessione sorprende la McLaren con Lando Norris (1.27.939) e Oscar Piastri (1.28.056) ai primi posti. Il team papaya in questo weekend americani ha portato tanti aggiornamenti che hanno modificato la veste della MCL60 sia esternamente che sotto la scocca. Ferrari sembra che, come da consuetudine in questo inizio di stagione, soffra tanto i primi settori andando a recuperare poi nel resto della pista.

Nei 10 minuti a disposizione della seconda sessione per i piloti non sono di certo mancate le novità. McLaren e soprattutto Lando Norris volano sul circuito di Miami. Delusione per i piloti della Mercedes che invece rimangono escluse e dunque non accederanno alla SQ3.Insieme a loro anche Ocon, Magnussen e Tsunoda. Da segnalare l’ottima performance del pilota della Haas Nico Hulkenberg che passa il taglio e di Daniel Ricciardo in quinta posizione.

Qualifiche Sprint F1: la pole se la prende Max Verstappen

Negli ultimi 8 minuti della SQ3 la pole position se l’aggiudica alla fine Max Verstappen con il tempo di 1.27.641. Delusione per la McLaren che aveva dominato l’intera sessione di qualifica fino a quel punto ma Piastri e Norris partiranno rispettivamente in sesta e nona posizione. Seconda posizione per un Leclerc decisamente in palla che chiude ad un decimo dal tempo dell’olandese.

Terzo Sergio Perez, quarto un fantastico Ricciardo con la Racing Bulls. Quinto invece l’altro pilota della Rossa Carlos Sainz. Sessione che ci ha già dato molte indicazioni su ciò che potremo vedere domani in pista e domenica nella gara. Seppur la McLaren abbia deluso sul finale della qualifica, resta la più aditata a competere con la Red Bull. Staremo a vedere come si svilupperanno le qualifiche di domani, questa volta che andranno a determinare la griglia di partenza della gara di domenica.

E voi che ne pensate di queste qualifiche? Diteci la vostra tramite un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per seguire gli andamenti dal mondo dei motori manon solo!