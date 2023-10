EuroNASCAR 2: gara 1 di Zolder è stata una bolgia

Gara 1 dell’EuroNASCAR 2 ha regalato molteplici emozioni a Zolder che non sono finite con la bandiera a scacchi. Vediamo tutti i dettagli

Che si trattasse di gare importanti lo sapevamo già. Vladimiros Tziortzis si presenta a questo evento come primo in classifica, ma Alberto Naska e Paul Jouffreau sono rispettivamente a tre e quattro lunghezze di distanza. La possibilità di ottenere punti doppi in quest’ultimo evento della stagione è poi la ciliegina sulla torta che fa presupporre un weekend ad alte temperature.

Le qualifiche hanno visto il pilota francese della RDV Competition prendere la pole davanti a un sorprendente Claudio Cappelli. Terzo posto per Alberto Naska con la sua CAAL Racing, mentre Tziortzis ha concluso con il sesto tempo. Ma come avranno gestito il tutto i vari piloti? Scopriamo insieme com’è andata la gara 1 dell’EuroNASCAR 2 a Zolder.

Jouffreau vince gara 1, ma arriva settimo | EuroNASCAR 2 Zolder

Fin dalle prime curve questo gran premio promette importanti emozioni. L’avvio sbagliato di Jouffreau, non il primo in questo campionato, lo pone subito sotto attacco da parte dell’italiano Cappelli che riesce a sopravanzare il francese già alla prima curva. Bisogna aspettare però il quinto giro per avere uno scossone nella gara.

Lungo il rettilineo iniziale, infatti, Cappelli viene aggredito all’esterno dal pilota della RDV Competition, mentre all’interno si trova Alberto Naska che ha la meglio, superando entrambi i rivali e guadagnandosi così la prima posizione. L’azione di Jouffreau però non si conclude qui e nella seconda curva sopravanza Cappelli che era riuscito a difendersi poco prima. Il pilota cremonese viene poi risucchiato nel traffico e, dopo un lungo nella chicane Kleine, sparisce dal radar.

La gara prosegue per qualche giro, con Jouffreau letteralmente francobollato al paraurti di Naska. Al nono giro il francese tenta il sorpasso all’esterno alla prima curva, ma l’italiano non si fa intimorire. Entrambi mantengono il piede sull’acceleratore e proseguono la loro corsa appaiati fino a quando un contatto non catapulta il pilota della CAAL Racing fuori, costringendolo a rientrare diciottesimo. Per quanto avvenuto i commissari avviano un’investigazione che sarà valutata post gara.

Dopo un breve Full Course Yellow la gara riprende, ma accade ben poco. Jouffreau taglia il traguardo davanti a Linster, Schober, Degroot e Tziortzis che chiude la top 5. Solamente diciottesimo Naska che vede sfumare una buona gara e forse anche tutte le possibilità di vittoria del campionato.

Per un pilota che scivola in fondo, ne abbiamo uno che sale alla ribalta e che probabilmente cercherà l’impresa in gara 2. Linster, infatti, è il vero vincitore della gara e si avvicina violentemente alla testa del mondiale dopo la pesante sanzione di ben 30 secondi che ha colpito Jouffreau. Quest’ultimo chiude settimo e perde altri preziosi punti rispetto al cipriota della ACADEMY/CAFFI.

Nulla è dunque ancora certo e gara 2 si prospetta ancora più avvincente perché in molti rischieranno il tutto e per tutto pur di ottenere la vittoria. Cosa dovremo aspettarci? Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori, continuate a seguire tuttotek.it!