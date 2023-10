Recensione Corsair M75 Air: il mouse wireless da competizione

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Mouse Corsair M75 Air, un mouse da competizione che anche in wireless promette di far vincere!

Corsair ha introdotto sul mercato un mouse progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori competitivi, mirando a offrire un’esperienza di gioco senza rivali.

Il mouse è disponibile in due varianti: una con illuminazione RGB e una senza.

Da oggi, Corsair espande ulteriormente la sua vasta gamma di prodotti con l’introduzione di un nuovo mouse. Q

uesta volta, ci troviamo di fronte a un dispositivo focalizzato esclusivamente sulla reattività, presentando un design minimalista ma altamente funzionale.

Questo mouse promette di contribuire a migliorare le prestazioni nei giochi sparatutto in prima persona (FPS), sebbene sia importante tenere presente che, come è ben noto, anche i giocatori più talentuosi necessitano degli strumenti giusti per competere al meglio.

Se siete entusiasti di scoprire tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo mouse Corsair M75 Air, allora iniziamo questa recensione con “le vele spiegate.”

Scopriamo questo mouse da gaming grazie alla sua scheda tecnica | Recensione Corsair M75 Air

Vediamo le caratteristiche principali del Corsair M75 Air:

Connessione: USB 2.0 di tipo A

USB 2.0 di tipo A DPI: 100-26.000

100-26.000 Frequenza di polling: 8.000 Hz

8.000 Hz Dimensioni del mouse: 129 x 70 x 43 mm

129 x 70 x 43 mm Illuminazione: 2 punti d’illuminazione RGB

2 punti d’illuminazione RGB Sensore: ottico CORSAIR MARKSMAN

ottico CORSAIR MARKSMAN Software: iCUE

iCUE Numero Pulsanti: 6 (DPI compresi)

6 (DPI compresi) Peso: 60 g

Packaging e design | Recensione Corsair M75 Air

La confezione del Corsair M75 Air è in linea con il design tipico di Corsair, con i colori nero e giallo che dominano la scena. Esattamente come per la Corsair K70 Core che abbiamo recensito.

Sul fronte, troviamo una foto del mouse in presa aerea, con il logo iCUE e il logo Champion Series a testimoniare che si tratta di un prodotto progettato per i giocatori competitivi.

Sul retro della confezione troviamo una descrizione dettagliata del mouse e delle sue caratteristiche.

Il design del M75 Air è simmetrico, ideale per utenti destrorsi e mancini. La sua struttura leggera di soli 60 grammi consente movimenti agili, scatti precisi e una perfetta centratura.

I pulsanti del mouse sono posizionati in modo ergonomico e offrono un feedback tattile chiaro. La rotella di scorrimento è dotata di un profilo in gomma che la rende facile da impugnare e da utilizzare.

Vediamo come si comporta in gaming | Recensione Corsair M75 Air

Abbiamo testato il Corsair M75 Air su vari FPS, tra cui Warzone.

Grazie alla sua leggerezza e all’ampia possibilità di personalizzazione, il mouse ha dimostrato di essere un valido alleato nel mondo del gaming.

La gestione dei DPI su tutti gli assi si è rivelata semplice ed efficace, consentendo una mira stabile ma fluida. Naturalmente, ogni giocatore dovrà adattare il profilo alle proprie preferenze e stili di gioco.

Il software iCUE offre la flessibilità di rimappare i tasti e creare profili personalizzati per soddisfare ogni esigenza. Questo permette di passare da un’arma all’altra con le impostazioni più adatte in un istante.

In sintesi, il Corsair M75 Air è un mouse da gaming wireless di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccezionali e comfort ai giocatori competitivi.

La sua leggerezza e personalizzazione lo rendono una scelta ideale per chi cerca un mouse versatile e performante.

Chi dovrebbe acquistare Corsair M75 Air?

In conclusione, il Corsair M75 AIR rappresenta un mouse concepito con ambizione e costruito con la massima precisione per soddisfare le esigenze dei giocatori competitivi.

Le sue caratteristiche di alto livello, il design ergonomico e la straordinaria leggerezza lo posizionano come uno strumento ideale per coloro che perseguono la massima eccellenza durante le sessioni di gioco competitive.

La simmetria del mouse, i potenti interruttori ottici e la connessione wireless a bassa latenza lo rendono un alleato affidabile per ottenere il successo nei giochi di alto livello.

Il Corsair M75 Air è un mouse da gaming wireless di alta qualità, progettato specificamente per offrire prestazioni eccezionali e comfort ai giocatori competitivi.

Questo mouse è particolarmente consigliato per coloro che ricercano la massima precisione e reattività, oltre a essere ideale per gli utenti che desiderano un mouse wireless leggero e preciso.

Corsair M75 AIR WIRELESS Mouse da Gioco Ultra Leggero – 2.4GHz & Bluetooth – 26,000 DPI – Batteria Fino a 100 Ore - Compatibile con iCUE - Nero Ultraleggero, con soli 60 g, per la massima rapidità e precisione nei titoli FPS: non è semplicemente leggero. È ultraleggero. Senza tanti inutili fronzoli e con il minor peso possibile di 60 g, M75 AIR ti offre solo ciò che ti serve per vincere.