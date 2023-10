EuroNASCAR: CAAL Racing Team pronto per il Gran Finale

L’ultimo appuntamento dell’EuroNASCAR si avvicina e CAAL Racing scalda i motori per un finale scoppiettante. Scopriamo i dettagli

I campionati EuroNASCAR PRO e EuroNASCAR 2 sono ormai in dirittura d’arrivo. Con sole due gare al termine e con il doppio dei punti disponibili in questi eventi, mai come in questo caso la battaglia per aggiudicarsi il titolo è stata così aperta in entrambe le categorie. CAAL Racing Team guida la classifica costruttori temporanea di EuroNASCAR, grazie alle ottime prestazioni nel corso dell’anno dei suoi due piloti: Alberto Naska per l’EuroNASCAR 2 e Gianmarco Ercoli per l’EuroNASCAR PRO. Vediamo più da vicino la situazione dei due piloti italiani e scopriamo come sarà strutturato il weekend.

EuroNASCAR a Zolder, un weekend di intenso per CAAL Racing

Il circuito belga di Zolder, che copre una distanza di circa 4km, presenta un layout con ben dieci curve, due rettilinei lunghi e numerose opportunità di sorpasso. Questi potranno avvenire in prossimità delle due chicane, la Kleine Chicane e la Villeneuve Chicane, oppure in prossimità delle varie curve a 90 gradi, dove non mancheranno sicuramente le battaglie. La combinazione di curve veloci e lunghi rettilinei consente ai veicoli di raggiungere la massima velocità per gran parte del circuito.

Come abbiamo già detto, CAAL Racing guida il campionato costruttori con un distacco di soli 8 punti dai diretti concorrenti di RDV Competition, mentre gli altri sono ormai ben lontani per poter sperare in una rimonta. Per questo titolo si prospetta dunque una lotta a due fra questi team. La situazione non è molto diversa nelle classifiche piloti, che prefigurano una lotta ancora più avvincente per le ultime gare di questo campionato.

La categoria PRO vede un’intensa lotta al vertice fra l’attuale capolista Gianmarco Ercoli e Vittorio Ghirelli. I due piloti italiani sono separati solamente da 4 punti e sono i principali indiziati per la vittoria al titolo. Il francese Lucas Lasserre segue a 21 punti di distacco da Ercoli, mentre a 23 lunghezze troviamo il belga Anthony Kumpen.

L’EuroNASCAR 2, invece, propone una lotta a tre con il cipriota Vladimiros Tziortzis a guidare la classifica, separato da soli 3 punti dal nostro Alberto Naska, mentre a 4 lunghezze troviamo il francese Paul Jouffreau. Siamo sicuri che Naska, dopo il suo viaggio in Giappone e la vittoria del Top Creators Awards di Forbes, categoria Performance Automotive e Motori, sarà concentrato e consapevole della difficoltà, ma desideroso di vincere quel titolo che proprio l’anno scorso su questo circuito gli era sfuggito all’ultimo appuntamento.

Programma del weekend di Zolder

Sabato 14 : ore 9:50 qualifiche EuroNASCAR PRO e Superole a seguire ore 10:40 qualifiche EuroNASCAR 2 ore 13:25 gara 1 EuroNASCAR PRO ore 16:30 gara 1 EuroNASCAR 2

: Domenica 15 : ore 11:00 gara 2 EuroNASCAR 2 ore 13:30 gara 2 EuroNASCAR PRO

:

Vi ricordiamo che potrete seguire questi eventi direttamente sul canale YouTube ufficiale dell’EuroNASCAR. Chi vincerà i rispettivi campionati? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!