Oppenheimer: un video backstage anticipa il film

A due giorni dal debutto di Oppenheimer nei cinema italiani vi proponiamo un video backstage in cui regista e cast parlano dell’esperienza fatta sul set di un film davvero fuori dal comune

Per evitare lo scontro diretto nel Barbenheimer, vissuto in quasi tutti gli altri paesi anche in Europa, in Italia Oppenheimer ha ceduto l’inizio di agosto al più roseo Barbie e si appresta ad arrivare nelle sale il 23 agosto. Se questo gioverà agli incassi delle due pellicole lo vedremo a breve, fatto sta che tra due giorni l’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan si presenterà finalmente al pubblico italiano. Di Oppenheimer in queste settimane estive vi abbiamo raccontato molte curiosità, e oggi vi proponiamo una clip dal backstage. Christopher Nolan e il suo cast, composto da Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh e Emily Blunt, ci danno idea di cosa di mirava a fare e di cosa ha significato essere sul set di un film che si presentava già dal copione come un capolavoro come Oppenheimer.

Oppenheimer: il backstage del film di prossima uscita

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia di uno dei creatori della bomba atomica e dei suoi dilemmi morali. Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer vede nel cast il vincitore dell’Oscar Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar Kenneth Branagh. Il cast comprende anche Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine. Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Il film sembra per molti aspetti imperdibile: lo andrete a vedere? Fatecelo sapere nei commenti!

