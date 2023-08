One Piece: Netflix punta a riscrivere la storia dei live-action

Con One Piece Netflix vuole riscrivere la storia degli adattamenti live-action, mettendo fin da subito in chiaro che si tratta di un progetto coraggioso

Il live-action di One Piece si appresta a fare il suo debutto su Netflix, che ha messo in chiaro di aver fatto di tutto per evitare un flop e, anzi, punta a riscrivere la storia degli adattamenti realizzando un prodotto apprezzabile da fan e non. Il live-action debutterà infatti il 31 agosto. Cosa possiamo aspettarci? Sono la piattaforma stessa e il creatore di One Piece Eiichiro Oda a darci un’idea dell’impegno e del lavoro profusi nella sua realizzazione, con l’intento di riscrivere la storia dei live-action. Il progetto porta infatti con sé grandi aspettative, ma anche molti timori da parte dei fan, che temono di vedere la loro opera preferita storpiata. Come lo stesso Oda ha più volte ribadito, il procedimento per portare Luffy & Co. in carne e ossa sullo schermo è stato lungo e complicato, e non sempre soddisfacente al primo colpo.

I requisiti per scegliere un Mugiwara non risiedono nella forza. Luffy sa cosa conta davvero. Pensavo fosse impossibile realizzare un live-action di ONE PIECE, ma con la tecnologia odierna, può essere fatto. Dobbiamo esprimere tutta la crudeltà del grande Oceano” si legge in uno dei poster che popolano le linee della metropolitana di Tokyo. Dobbiamo puntare a realizzare una hit senza precedenti. Credere nella storia. Focalizzarci su cosa è interessante invece che sulla tecnica. C’è un rapporto di fiducia tra me e i fan, e io non posso mentirgli.

One Piece: Netflix punta in alto e rilancia con la colonna sonora

Netflix ha a sua volta confermato il grandissimo impegno per rendere la produzione di successo. Nel frattempo è stata anche condivisa “Wealth Fame Power!”, la sigla principale dell’adattamento live-action Netflix. La canzone è ora disponibile sulle piattaforme digitali, mentre il resto della colonna sonora del nuovo show sarà disponibile il 31 agosto, lo stesso giorno in cui il live-action di debutterà sulla piattaforma di streaming. Le compositrici Sonya Belousova e Giona Ostinelli hanno spiegato come “Wealth Fame Power!” rifletta il legame tra Gol D. Roger, il primo Re dei Pirati, e Monkey D. Luffy. La coppia ha dichiarato quanto segue:

Non appena le spade vengono sguainate e la folla si precipita alla ricerca del ONE PIECE, invertiamo il tema di Roger e introduciamo il tema di Luffy, il tema principale del nostro show. Il tema di Roger è incentrato sul movimento discendente, poiché è la fine del viaggio per Roger. Il tema di Luffy, invece, è incentrato sul movimento ascendente, poiché è l’inizio della sua emozionante avventura per diventare il Re dei Pirati.

Insomma, i fan di One Piece hanno ricevuto molte informazioni su ciò che la serie live-action ha in serbo. Vedremo se le aspettative saranno soddisfatte. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere il nostro episodio di Anime Brakfast dedicato proprio a One Piece, che potrete trovare qui!

