Come cambiare una gomma bucata e come montare la ruota di scorta? In questa guida andremo a scoprire come risolvere il più classico dei problemi in auto

Sapere come cambiare una ruota bucata è una competenza essenziale per ogni automobilista. Anche se può sembrare un’impresa complicata, seguire una serie di passaggi chiari rende il processo più semplice e ti permette di risparmiare tempo ed energia. In questa guida dettagliata, imparerete i passaggi fondamentali per cambiare una ruota bucata in modo sicuro ed efficiente. Bando alle ciance e proseguiamo!

Strumenti necessari | Come cambiare una ruota bucata

Prima di procedere con la guida vera e propria su come cambiare una gomma bucata e montare poi la ruota di scorta, facciamo chiarezza sugli strumenti necessari:

Cric o cavalletto resistente

Chiave a croce o chiave a cricchetto

Ruota di scorta, completamente gonfiata

Guanti da lavoro resistenti

Torcia elettrica affidabile

Guarnizione o tappetino per sedersi comodamente a terra

Manuale dell’auto (per individuare il punto di sollevamento designato e le specifiche dei nadi delle ruote)

Luogo Sicuro e strumenti a portata di mano | Come cambiare una ruota bucata

Dunque, come cambiare una gomma bucata? Innanzitutto quando vi accorgete di avere una ruota bucata durante la guida, iniziate riducendo la velocità gradualmente e segnalando la vostra intenzione di fermarvi. Cercate un’area sicura e piatta lontano dal flusso del traffico per evitare rischi inutili. Recuperate gli strumenti e i materiali dal bagagliaio. Indossate i guanti da lavoro per proteggere le mani da sporco e detriti e non dimenticatevi del gilet catarifrangente. Assicuratevi che il cric sia stabile e ben posizionato sul terreno, in modo che possa sollevare l’auto senza problemi.

Allentare i dadi e sollevare l’auto | Come cambiare una ruota bucata

Utilizzate la chiave a croce o la chiave a cricchetto per allentare leggermente i dadi delle ruote della ruota bucata. Ricordate che dovreste applicare la forza in senso antiorario per allentare i dadi. Posizionate il cric sotto il punto di sollevamento designato, come indicato nel manuale dell’auto. Successivamente azionate il cricc lentamente e in modo controllato fino a quando l’auto non si sarà sollevata dal terreno. Verificate che l’auto sia ben bilanciata sul cric prima di procedere con la rimozione della gomma bucata.

Rimuovere la gomma bucata e installare la ruota di scorta | Come cambiare una ruota bucata

Una volta che l’auto è sollevata, svitate completamente i dadi delle ruote della gomma bucata e metteteli da parte in un luogo sicuro. Rimuovete la ruota bucata con cautela, tenendo presente che potrebbe essere pesante. Posizionate la ruota di scorta sul mozzo e avvitate leggermente i dadi delle ruote a mano per tenerla in posizione. Arrivati a questa fase possiamo tranquillamente affermare di essere quasi alla fine del processo di sostituzione e risoluzione del problema.

Avvitare i dadi e abbassare l’auto | Come cambiare una ruota bucata

Utilizzate la chiave a croce o la chiave a cricchetto per avvitare i dadi delle ruote in senso orario finché sono molto stretti. Seguite uno schema a stella per garantire un fissaggio uniforme. Una volta completato, stringete i dadi ulteriormente nel medesimo schema. Usate il cric per abbassare lentamente l’auto a terra in modo controllato e rimuovetelo solo quando siete sicuri che l’auto sia stabile e ben posizionata. Utilizzate la chiave a croce o la chiave a cricchetto per stringere i dadi delle ruote nuovamente seguendo l’ordine a stella. Assicuratevi che tutti i dadi siano ben fissati. Come cambiare una ruota bucata (e installare una gomma di scorta) ora non sarà più un mistero per voi.

Buona ripartenza

Cambiare una ruota bucata richiede pazienza, attenzione e attrezzature adeguate, ma è un’abilità preziosa da padroneggiare. Ricordate sempre di lavorare in un ambiente sicuro e di essere consapevole dei dettagli. Seguendo questa guida dettagliata, sarete in grado di cambiare una ruota bucata in modo sicuro e tornare presto sulla strada senza intoppi. E dunque, è chiaro come cambiare una gomma bucata? Fateci sapere con un commento se questa guida è stata utile e se risulta essere semplice e diretta.

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo dei motori continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.