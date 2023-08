Not Another Church Movie: Jamie Foxx sarà Dio nella commedia

Jamie Foxx interpreterà Dio e Mickey Rourke il Diavolo nella bizzarra commedia Not Another Church Movie, le cui riprese sono già terminate

Jamie Foxx è pronto a tornare sul grande schermo con un ruolo decisamente inconsueto. Stando a quanto riportato da Deadline, l’attore vestirà infatti i panni di Dio nella commedia Not Another Church Movie. A dargli filo da torcere, nientemeno che Mickey Rourke, che presterà corpo e voce nientemeno che al Diavolo. Dai primi dettagli della commedia con Jamie Foxx e Mickey Rourke emerge che le riprese del progetto sono state completate prima dello sciopero SAG-AFTRA attualmente in corso, anche se non è stata definita ancora una data d’uscita.

Al centro della vicenda troviamo Taylor Pharry, un uomo molto ambizioso che ha ricevuto direttamente da Dio un compito speciale: raccontare le storie della sua famiglia per ispirare la comunità in cui vive. Peccato, però, che i principali ostacoli per la riuscita della missione siano proprio la famiglia e la comunità di Parry, restie a collaborare. Il Diavolo, inoltre, è pronto a metterci il suo zampino.

Not Another Church Movie: il cast della commedia

Accanto ai due pesi massimi del cinema, a vestire i panni di Taylor troviamo Kevin Daniels, già protagonista della miniserie Sirens, apparso anche in qualche episodio di Modern Family, The Orville e Law and Order. Completano poi il cast Vivica A. Fox (Vernita Green in Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2), Tisha Campbell, Jasmine Guy, Kyla Pratt e Lamorne Morris. Foxx, che di recente ha attraversato qualche problema di salute, è già apparso in due progetti nel corso del 2023 (lo sci-fi Hanno clonato Tyrone con John Boyega e God is a Bullet di Nick Cassavetes). Mickey Rourke, assente dalle scene dal 2022, è invece atteso anche in The Palace di Roman Polański, che verrà presentato, fuori concorso, al Festival di Venezia per poi debuttare in sala dal 28 settembre. Ad annunciare il coinvolgimento di Jamie Foxx è stato il produttore James Michael Cummings, che ha messo la mano sul fuoco sul successo del progetto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.